รวบหนุ่มแก๊งคอลฯ รับบทตำรวจโทรขู่เหยื่อหลอกโอนเงิน หลังกลับจากเขมร รักษาตัวในไทย

ตร.ไซเบอร์จับหนุ่มวัย 24 ปี ทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเขมร รับบทเป็นตำรวจโทรขู่เหยื่อหลอกโอนเงิน หลังกลับมากบดานรักษาอาการป่วยในไทย
วันนี้ (23 ม.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3 บก.สอท.2 นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญา ที่ 618/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เข้าจับกุมนายกฤษณะ อายุ 24 ปี ชาว จ.ปทุมธานี
ในความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกันเป็นซ่องโจร ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรืที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
สืบเนื่องจาก ตำรวจชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ตรวจสอบพบว่า นายกฤษณะ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งข้ามไปทำงานฝั่งกัมพูชากับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยทำหน้าที่รับบทเป็นตำรวจโทรขู่เหยื่อว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดเพื่อให้ตกใจยอมโอนเงิน ได้เดินทางข้ามกลับมาฝั่งไทย โดยกบดานอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัวไว้ได้
จากการสอบสวนนายกฤษณะ ให้การยอมรับว่าเมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2566 ตนเองได้โพสต์หางานทำผ่านเฟซบุ๊ก จากนั้นได้มีหญิงไม่ทราบชื่อติดต่อมาชักชวนให้ไปทำงานเป็นแอดมินที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา จึงตกลงและได้เดินทางออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อข้ามไปแล้วได้ถูกนำตัวไปยังหลายพื้นที่ในประเทศกัมพูชา อาทิ เมืองปอยเปต เมืองสีหนุวิลล์ เมืองโอเสม็ด เป็นต้น ก่อนจะทราบภายหลังว่า งานดังกล่าวที่ถูกชักชวนนั้น แท้จริงเป็นการทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์
โดยในสถานที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาที่ตนทำงานนั้น พบว่ามีแรงงานที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งผู้สมัครใจและไม่สมัครใจ รวมประมาณกว่า 40–50 คน ขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นสายต่างๆ เพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อ โดยตนเองได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์สายหนึ่ง คอยโทรศัพท์ไปสร้างความน่าเชื่อถือกับเหยื่อ เพื่อข่มขู่ให้เหยื่อเกิดความหวาดกลัวและหลงเชื่อ ก่อนจะโอนสายต่อให้คนทำหน้าที่สายถัดไป
โดยมีคนจีนเป็นผู้ควบคุมการทำงาน และยังมีผู้ดูแลระบบหลังบ้านด้วย ส่วนตนเองนั้นได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชันในอัตรา 6 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่หลอกลวงได้จากเหยื่อ รวมตลอดระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ประมาณ 90,000 – 100,000 บาท กระทั่งมีสภาพจิตใจย่ำแย่จากความเครียดจนเกิดอาการเจ็บป่วย จึงได้เดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ กระทั่งมาถูกจับกุมในที่สุด