xs
xsm
sm
md
lg

"คุ้มครองสิทธิฯ" เร่งช่วยเหลือเหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ รวมจ่าย 29 ราย กว่า 5.8 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - "คุ้มครองสิทธิฯ-สยจ.นครราชสีมา" หารือพร้อมให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเหตุเครนถล่มทับรถไฟ อนุมัติจ่าย 29 ราย เป็นเงิน 5.8 ล้านบาท

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2569 ได้เกิดเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้า จ.อุบลราชธานี เป็นเหตุให้ขบวนรถไฟตกรางและมีเพลิงลุกไหม้บริเวณทางรถไฟบ้านถนนคต ช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก นั้น

วันนี้ (23 ม.ค.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น จึงมอบหมายให้ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประสานความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เร่งให้การช่วยเหลือ

โดยเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2569 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม และ นายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย อนุกรรมการจากส่วนราชการ ร่วมการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาคำขอกรณีผู้เสียหายจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน 30 ราย โดยมีมติอนุมัติให้จ่าย จำนวน 29 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800,000 บาท และมีมติให้ชะลอ จำนวน 1 ราย (คนงานบังคับเครน) เพื่อรอผลการสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่

“เราพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์ และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม” ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง


"คุ้มครองสิทธิฯ" เร่งช่วยเหลือเหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ รวมจ่าย 29 ราย กว่า 5.8 ล้านบาท
"คุ้มครองสิทธิฯ" เร่งช่วยเหลือเหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ รวมจ่าย 29 ราย กว่า 5.8 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น