"คุ้มครองสิทธิฯ" เร่งช่วยเหลือเหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ รวมจ่าย 29 ราย กว่า 5.8 ล้านบาท

"คุ้มครองสิทธิฯ-สยจ.นครราชสีมา" หารือพร้อมให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเหตุเครนถล่มทับรถไฟ อนุมัติจ่าย 29 ราย เป็นเงิน 5.8 ล้านบาท
สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2569 ได้เกิดเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้า จ.อุบลราชธานี เป็นเหตุให้ขบวนรถไฟตกรางและมีเพลิงลุกไหม้บริเวณทางรถไฟบ้านถนนคต ช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก นั้น
วันนี้ (23 ม.ค.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น จึงมอบหมายให้ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประสานความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เร่งให้การช่วยเหลือ
โดยเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2569 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม และ นายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย อนุกรรมการจากส่วนราชการ ร่วมการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาคำขอกรณีผู้เสียหายจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน 30 ราย โดยมีมติอนุมัติให้จ่าย จำนวน 29 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800,000 บาท และมีมติให้ชะลอ จำนวน 1 ราย (คนงานบังคับเครน) เพื่อรอผลการสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่
“เราพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์ และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม” ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง