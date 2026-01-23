xs
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปี่ยมรัก รพ.ทหารผ่านศึก เสริมสวัสดิการทหารผ่านศึก–บุคลากร ดูแลบุตรหลานตั้งแต่วัยเยาว์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2569 ที่รพ.ทหารผ่านศึก พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย คุณจิตตานันท์ นิกรยานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เปี่ยมรัก” โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีแพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก คณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปี่ยมรัก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปี่ยมรัก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานรับเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความเหมาะสมตามช่วงวัย ควบคู่การเป็นสวัสดิการด้านสังคมแก่ครอบครัวพนักงาน ลูกจ้างขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกหน่วย รวมถึงทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรหลาน พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองว่าเด็กจะได้รับการดูแลตามหลักวิชาการ ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกมิติ เพื่อให้เด็กซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยต้น อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปี่ยมรัก เปิดรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุตรทหารผ่านศึก และบุตรพนักงาน ลูกจ้างขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกหน่วย ในอัตราค่าบริการรายวัน 120 บาท และรายเดือน 2,200 บาท ขณะที่บุตรของประชาชนทั่วไป มีอัตราค่าบริการรายวัน 200 บาท และรายเดือน 3,500 บาท















