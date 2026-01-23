สกัดยานรกริมโขง ! กกล.สุรศักดิ์มนตรี–ตร.เลย ไล่บี้ขบวนการยานรก ยึดยาบ้า 8.6 แสนเม็ด รวบ 3 ผู้ต้องหา ก่อนที่ยาเสพติดจะทะลักเข้าสู่พื้นที่ตอนไหน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2569 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล.สุรศักดิ์มนตรี) สนธิกำลังตำรวจ สภ.ปากชม โชว์ผลงานเด่นด้านความมั่นคงชายแดน สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติจากฝั่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก่อนตะครุบผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้ารวม 868,000 เม็ด หลังขยายผลไล่ล่าข้ามพื้นที่อ.ปากชม–อ.เมืองเลย
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 22 ม.ค.69 เมื่อ กกล.สุรศักดิ์มนตรีส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน/บก.ควบคุมที่ 3 (ร.8) โดย ร้อย.ฉก.ทพ.2109บูรณา การร่วมกับ สภ.ปากชม ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบนำยาเสพติดจากฝั่ง สปป.ลาว เข้ามาในพื้นที่ อ.ปากชม จ.เลย จึงจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนหมายเลข 211 บริเวณหน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านศรีภูธร
กระทั่งเวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถกระบะ 4 ประตูต้องสงสัยขับเข้าจุดตรวจ เมื่อตรวจค้นพบกระสอบสีดำวางอยู่เบาะหลัง ภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 198,000 เม็ด ควบคุมตัวผู้ขับขี่ทราบชื่อภายหลังคือ นายเฉลิมชัย สิงห์พันธ์ อายุ 46 ปี ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.ปากชม
จากการสอบสวน นายเฉลิมชัยให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่ อ.เมืองเลย เจ้าหน้าที่จึงขยายผลวางแผนติดตามอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่ 23 ม.ค. ตรวจพบรถยนต์มาสด้า BT-50 สีขาว ตรงตามข้อมูลที่ได้รับ จอดอยู่บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น บ้านนาอ้อ อ.เมืองเลย
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ประสานกำลังจาก สภ.เมืองเลย เข้าสกัดจับและไล่ติดตาม ก่อนที่รถต้องสงสัยจะเสียหลักชนป้ายบอกทางบริเวณหน้าน้อยหน่ารีสอร์ท พบผู้ต้องหาอีก 2 รายพยายามหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าอีก 670,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในแคปหลังที่นั่งคนขับ
จากปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3 ราย ตรวจยึดยาบ้ารวมทั้งสิ้น 868,000 เม็ด พร้อมรถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถืออีก 4 เครื่อง ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากชม ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นต่อไป