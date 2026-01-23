"ทนายแก้ว"แสดงสปิริตยื่นลาออกจาก ตำแหน่งบริหารสภาทนายความ

"ทนายแก้ว"ยื่นลาออกจาก ตำแหน่งบริหารสภาทนายความชุดของ"ดร.ธนพล คงเจี้ยง"นายกสภาทนายความ เพื่อแสดงความรับผิดชอบปมกระแสข่าวฉาว
ท่ามกลางความสนใจของสังคมต่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) สิ่งสำคัญที่สุดมิใช่เพียงการตอบคำถามเฉพาะหน้า หากแต่คือการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ความเป็นธรรม และความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมโดยรวม
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้กระบวนการต่างๆ ดำเนินไปอย่างเป็นอิสระและปราศจากข้อกังขา ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในส่วนของบุคคล มิใช่การยุติหรือชี้ขาดข้อเท็จจริงใดๆ แต่อย่างใด
ในส่วนของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงยึดมั่นในหลักการสำคัญว่า ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรม และไม่มีผู้ใดควรถูกตัดสินก่อนที่ข้อเท็จจริงจะปรากฏครบถ้วน ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
บทบาทของนายกสภาทนายความในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ใช่การชี้นำผลหรือแสดงความเห็นแทนกระบวนการ แต่คือการทำหน้าที่รักษามาตรฐานขององค์กร คุ้มครองความศรัทธาของประชาชนต่อวิชาชีพทนายความ และประคับประคองให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปอย่างมั่นคง
สภาทนายความขอเรียนย้ำว่า ความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ ไม่ได้เกิดจากการปกป้องกันเอง แต่เกิดจากความกล้าที่จะยืนอยู่บนกติกาเดียวกัน และยอมให้กระบวนการทำหน้าที่ของมันอย่างตรงไปตรงมา เมื่อการตรวจสอบได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และข้อเท็จจริงปรากฏครบถ้วน สภาทนายความจะได้แถลงแนวทางการดำเนินการให้พี่น้องประชาชนและทนายความทั่วประเทศได้รับทราบต่อไป
.