"เสก โลโซ" ย้ายคุมขังเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี เตรียมพร้อมก่อนปล่อย

MGR Online - ราชทัณฑ์ แจงย้าย "เสกโลโซ" ไปเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี ฝึกอบรมตามเกณฑ์กลุ่มผู้ต้องขังเตรียมพร้อมก่อนปล่อย หลังคุมขังมากว่า 8 เดือน
จากกรณีเฟซบุ๊ก “Wiphakorn Karn Sookpimay” ของ “กานต์ วิภากร ศุขพิมาย” ภรรยาของเสก โลโซ ร็อกเกอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความประกอบรูปภาพ ว่า “วันสุดท้ายแล้วนะ สำหรับเรือนจำพิเศษมีนบุรี พรุ่งนี้ พี่เสก โลโซ ต้องย้ายไปเรือนจำเปิดเขากลิ้ง ใกล้ความจริง และความหวังกำลังจะสัมฤทธิ์ผล ถือเป็นข่าวดีของครอบครัวและแฟนคลับ พี่เสกโลโซ ทุกคน ต่อไปนี้ก็ต้องทำตัวใหม่กัน อย่าได้เหยียบเข้ามาที่นี่อีกนะ เพราะน่าจะเข็ดแล้วค่ะ” เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา
วันนี้ (23 ม.ค.) แหล่งข่าวกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีดังกล่าว ว่า เนื่องด้วย นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย อยู่ในกลุ่มของผู้ต้องขังที่เตรียมความก่อนปล่อย และได้คุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษมีนบุรีมากว่า 8 เดือนแล้ว (นับแต่วันที่ 20 พ.ค.68) ซึ่งในการย้ายจากคุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีไปยังเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี ด้วยเพราะว่านายเสกสรรค์ มีคุณสมบัติเข้าสู่โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อได้รับการพักการลงโทษทั่วไป อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นายเสกสรรค์ จะได้พิจารณาพักโทษนั้น นายเสกสรรค์จะต้องเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของทางเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งก่อน โดยเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จะมีลักษณะเป็นเหมือนทัณฑสถานเปิด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง และเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยควบคุมผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นหลักปกติที่ราชทัณฑ์ได้ดำเนินการมาก่อนอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อนายเสกสรรค์ได้ฝึกอบรมทักษะจบหลักสูตรของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ก็จะได้พิจารณาคุณสมบัติเข้าโครงการพักการลงโทษทั่วไปได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตั้งอยู่ที่ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี บนเนื้อที่ 580 ไร่ ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพียง 10 กม. โดยเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังเพื่อที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ สำหรับการดำเนินการของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง นอกจากจะเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้ว ก็ยังเป็นสถานที่ในการเปิดบริการให้กับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนที่จะมาศึกษาดูงาน และปัจจุบันนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ได้ให้เรือนจำชั่วคราวยกระดับพัฒนาให้เป็นเรือนจำแห่งการท่องเที่ยว ให้ประชาชนได้เข้ามาสัมผัสหรือพักผ่อน รวมทั้งการเรียนรู้ควบคู่กัน ซึ่งจะมีพื้นที่หลัก ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม อาทิ บ้านดิน สัตว์สวยงาม เช่น นกยูง แกะ กวาง ม้า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขี่ม้าชมได้ สามารถมาป้อนหญ้า เพื่อความเพลิดเพลิน
นอกจากนั้น ยังมีร้านกาแฟไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว มีฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการปลูกพืชผักต่าง ๆ พืชผักสวนครัว ผักบุ้ง ผักคะน้า ชะอม มีการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละฐาน ตั้งแต่การเลี้ยงวัว แพะแกะ กระบือสวยงาม เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไก่ดำ เพาะพันธุ์กระต่าย สุนัข ไก่ชน รวมถึงยังมีการนำวัตถุธรรมชาติ การสานสุ่มไม้ไผ่ สุ่มไก่ การทำเตาประสิทธิภาพสูง การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ การทำปุ๋ยไส้เดือน และยังมีการการฝึกวิชาชีพ ทำเตาถ่าน ทำอิฐก้อนดิน มีโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โครงการพระราชทานที่ช่วยให้ผู้ต้องขังมีอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่มีพื้นที่ทำการเกษตรสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้