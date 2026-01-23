รวบผัวเมียแสบ สวมชุดพนักงาน NTตระเวนงัดตู้วงจรโทรศัพท์ ทำเน็ตล่มทั้งเมืองเพชร

กองปราบบุกรวบ 2 ผัวเมียแสบ ทำเนียนสวมชุดพนักงานบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ตระเวนลักสายไฟในตู้วงจรโทรศัพท์ ทำเน็ตล่มทั้งเมืองเพชรบุรีเสียหายนับแสน
วันนี้ (23 ม.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป. จับกุม นายมนัสชัยฯ อายุ 45 ปี และ น.ส.ชุติกาญจน์ฯ อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ จ 559,560/2568 ลงวันที่ 4 ธ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะฯ” ได้หน้าบ้านพัก ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 พ.ย.68 เจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ได้รับแจ้งว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริเวณเขตเทศบาล อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ล่มจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้ไปตรวจสอบพบว่าตู้ชุมสายโทรศัพท์ของบริษัทซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณริมถนนในเขตเทศบาล อ.เมืองเพชรบุรี ถูกคนร้ายลักเอาอุปกรณ์ภายในตู้ไปจนหมดเกลี้ยง ได้รับความเสียหายประมาณ 134,990 บาท
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า วันเกิดเหตุได้มีชายหญิงคู่หนึ่งแต่งชุดพนักงานบริษัทบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (Nt) ขับรถยนต์เก๋งสีขาวมาจอดฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ จากนั้นได้เดินข้ามฝั่งถนนมาที่ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ใช้อุปกรณ์ช่างงัดตู้ชุมสายโทรศัพท์ของบริษัทแล้วรื้อเอาอุปกรณ์ภายในตู้หิ้วกลับไปที่รถยนต์ของตนเองขับออกไปจากที่เกิดเหตุ ใช้เวลาในการก่อเหตุประมาณ 30 นาที ซึ่งลักษณะการแต่งกายเหมือนช่างพนักงานของบริษัททำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นคิดว่าเป็นช่างของบริษัทมาซ่อมตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่บริเวณดังกล่าว จนกระทั่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบริเวณดังกล่าวใช้ไม่ได้จึงแจ้งไปที่บริษัทมาตรวจสอบจนทราบว่าตู้ชุมสายโทรศัพท์ถูกคนร้ายมางัดเอาอุปกรณ์ภายในตู้ไป
หลังจากรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรีได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ของคนร้ายจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายมนัสชัย และน.ส.ชุติกาญจน์ สาองสามีภรรยา จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับศาลไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป.สืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้หลบหนีมากบดานพื้นที่ จ.นครปฐม จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่าเดิมทั้งสองคนเคยทำงานบริษัทรับซ่อมตู้ชุมสายโทรศัพท์ แต่ถูกไล่ออกเนื่องจากลักเอาอุปกรณ์ของบริษัทไปขาย หลังจากถูกไล่ออกจึงตระเวนงัดตู้ชุมสายโทรศัพท์ตามสถานที่ต่าง ๆ ในภาคกลาง เพื่อเอาทองแดงและชิ้นส่วนต่าง ๆ ในตู้ชุมสายโทรศัพท์ไปขายร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งจะตระเวนก่อเหตุและขายไปเรื่อยไม่ซ้ำที่ โดยทุกครั้งที่ออกก่อเหตุจะแต่งกายชุดช่างซ่อมโทรศัพท์ของทำงานเก่าเพื่ออำพรางตัว เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป