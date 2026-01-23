“เวย์ ไทเทเนี่ยม” ย่องพบกองปราบ รับทราบข้อหาเพิ่ม

ทนายสายหยุด เผย “เวย์ ไทเทเนี่ยม” ย่องพบพนักงานสอบสวนกองปราบ รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม เผย ลูกความสภาพจิตใจไม่พร้อมชี้แจงสื่อมวลชน
วันนี้ (23 ม.ค.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 12.00 น. นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม เปิดเผยว่า วันนี้ เวย์ ไทเทเนี่ยม ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามนัดหมาย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดคดีไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากลูกความไม่ประสงค์ให้ข้อมูล และตนในฐานะทนายความอาจถูกร้องเรียนเรื่องมรรยาททนายความได้
นายสายหยุด ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดในวันนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเมื่อมีการนำเสนอข่าวออกไป มักเกิดกระแสคอมเมนต์ในเชิงลบ ส่งผลกระทบต่อการไลฟ์สดขายสินค้า จึงอยากให้เรื่องนี้เป็นไปอย่างเงียบๆ เพราะขณะนี้ทุกอย่างได้เข้าสู่การกระบวนการทางกฏหมายแล้ว
“ทั้งนี้ หากในอนาคต เวย์ ไทเทเนี่ยม หรือ นานา มีความประสงค์จะออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชน จะดำเนินการบอกผ่านทางทนาย แต่สำหรับวันนี้ยังไม่สะดวก เนื่องจากสภาพจิตใจและสถานการณ์โดยรวมยังไม่พร้อม” นายสายหยุด กล่าว