“ขว.ทบ.–ตร.ปอท.” ลุยชายแดนช่องจอม พบหลักฐานสะแกมเมอร์ อื้อ ชี้ภัยคุกคามมนุษยชาติยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบก โดยพล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก (จก.ขว.ทบ.) และกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ปอท.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บช.ก.ตร.) เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย แหล่งประกอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สะแกมเมอร์ (Scammer) บริเวณด่านพรมแดนถาวร ช่องจอม–โอร์เสม็ด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี)

จากการเข้าตรวจสอบ พบพยานหลักฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะห้องที่จัดทำคล้ายกับสำนักงานตำรวจ และหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆสะท้อนการจัดการพื้นที่และกระบวนการหลอกลวง ที่มีการวางแผน บริหาร และควบคุมอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

เจ้าหน้าที่ ระบุว่า การกระทำดังกล่าว ไม่เพียงเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แต่ยังถือเป็น ภัยต่อมนุษยชาติในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ใช้กลไกออนไลน์เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลสกัดกั้น และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องประชาชน และรักษาความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน









































