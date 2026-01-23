xs
ทบ.เปิด “Army Open House” พาผช.ทูตทหาร 20 ชาติ ดูพื้นที่จริงชายแดนไทย–กัมพูชา อุบลฯ–ศรีสะเกษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 ม.ค.) กองทัพบกจัดกิจกรรม “Army Open House ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569” นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยจาก 20 ประเทศ รวม 23 นาย ลงพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามสถานการณ์จริงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ โดยมี พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นหัวหน้าคณะนำลงพื้นที่

การลงพื้นที่เริ่มต้นที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ครอบคลุมถึงมูลเหตุและพัฒนาการของสถานการณ์ความขัดแย้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนพลเรือน การเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างและทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวมถึงการชี้แจงกรณีข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือน โดยมี พลตรีสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ

จากนั้น คณะเดินทางไปยังพื้นที่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจการณ์ภูมิประเทศจริง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปที่ยืนยันถึงการวางกำลังของทหารกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารและโดยรอบ ตลอดจนการปฏิบัติของฝ่ายไทยที่เป็นไปตามหลักสากล โดยใช้กำลังอย่างจำกัดและมุ่งเป้าเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่เป็นภัยคุกคามเท่านั้น

จุดสุดท้าย คณะลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการสะท้อนภาพสถานการณ์จริงในมิติของพลเรือนต่อคณะผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศ

กองทัพบก ระบุว่า กิจกรรม “Army Open House” ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศได้รับข้อมูลจากพื้นที่จริงและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลข่าวสารที่อาจถูกบิดเบือน พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อความมั่นคงร่วมกันอย่างยั่งยืน



















