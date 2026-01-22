องค์กร UN women ศึกษาดูงาน "ศูนย์พึ่งได้" รพ.ตำรวจ

องค์กรเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN women) ศึกษาดูงานศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมของประเทศปากีสถาน
วันนี้ (22 ม.ค.) ที่ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาการนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ,พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะรองประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.หญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร พยาบาล (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะรองประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.วิรุฬ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ,พ.ต.ท.หญิง กิ่งแก้ว สุจริตธรรม พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะหัวหน้าศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ และทีมบุคลากรของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ Ms. Robin Haider พร้อมคณะผู้แทนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN women) ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและเสริมพลังสตรีให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกในการเสริมสร้างบรรทัดฐานสากลและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ One Stop Crisis Center : (OSCC)
อีกทั้งร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดบริการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต่อสตรี (EVW) และความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (GBV) แบบบูรณาการ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงมิติทางเพศ โดยเรียนรู้จากกรอบกฎหมาย นโยบาย และกลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
สำหรับในส่วนของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ มีการนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ ซึ่งมีการให้บริการแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นรับบริการผ่านห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลผู้เสียหายโดยทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ตลอดจนด้านคดีความและสังคม
ทั้งนี้ มีการจัดทำแฟ้มประวัติเป็นความลับ ไม่ระบุชื่อ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการ พร้อมกระบวนการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดูแลรักษาและป้องกัน การคุมกำเนิด การประเมินสุขภาพจิตและผลกระทบทางจิตใจ รวมถึงการติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน ขณะเดียวกัน ยังให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การคุ้มครองสวัสดิภาพ การประสานบ้านพักฉุกเฉิน และการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่คณะผู้แทนจาก UN Women
โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลตำรวจ ที่บูรณาการการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงระบบการส่งต่อคดี การประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยผลการศึกษาดูงานและการหารือดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศแบบหลายภาคส่วนในประเทศปากีสถานต่อไป