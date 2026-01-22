ออกหมายจับแม่บ้านสาวลาว ฆาตกรรมโหดอดีตครูเกษียณ เผยมีอาการทางจิต หมกมุ่นไสยศาสตร์

ศาลอนุมัติออกหมายจับ น.ส. บัว แม่บ้านสาวชาวลาว ฆาตกรรมอดีตครูเกษียณวัย 79 ปี จนใบหน้ายุบมีแผลฉกรรจ์ทั่วร่าง เผยผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิต หมกมุ่นในไสยศาสตร์
จากกรณี น.ส.บัว สีหาวง หรือจูน แม่บ้านสาวชาวลาว อายุ 25 ปี ตกเป็นผู้ต้องสงสัยรู้เห็นฆ่าปาดคอ น.ส.สมสวาท ส่งสัมพันธ์ อายุ 79 ปี หรือป้าหมู อดีตครูเกษียณ จนใบหน้ายุบมีแผลฉกรรจ์ทั่วร่าง ภายในบ้านนวมินทร์ 70 แยก 11-11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ก่อนหลบหนีไป เบื้องต้นคาดไม่พอใจถูกไล่ออก เหตุเกิดพื้นที่ สน.บึงกุ่ม วันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (22 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ก้อนแพง สว.(สอบสวน) สน.บึงกุ่ม เดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับ น.ส.บัว คนร้ายที่ใช้มีดกระหน่ำฟัน น.ส.สมสวาท ซึ่งเป็นนายจ้าง จนถึงแก่ความตาย ซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับศาลอาญาที่ 382/2569 ลงวันที่ 22 ม.ค. 69 ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ส่วนด้านการสืบสวนติดตามตัวคนร้าย ทาง พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 พร้อมชุดสืบสวน บก.สส.บชน.และ สน.บึงกุ่มกำลังติดตามตัวอย่างใกล้ชิด ขณะนี้หลบซ่อนตัวอยู่แนวชายแดนไทย-ลาว แต่ยังไม่ออกนอกประเทศ ซึ่งจากการสอบถามพยานแวดล้อมทำให้ทราบว่า น.ส.บัว มีอาการทางจิตที่หมกมุ่นไปในทางไสยศาสตร์ โดยลงมือกระหน่ำฟันที่ใบหน้าจนจำหน้าไม่ได้ เหมือนกับว่าเป็นการสะกดวิญญาณ และได้เตรียมการมาเป็นอย่างดี ส่วนทรัพย์สินในบ้านยังอยู่ครบ จึงสรุปได้ว่าที่ลงมือก่อเหตุเนื่องจากความแค้นส่วนตัวเพียงอย่างเดียว