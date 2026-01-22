ตำรวจหิ้วดีเจมือปลาหมึกฝากขังศาลอาญามีนบุรี คดีทำอนาจารสาว ขณะถ่ายภาพ ด้านเจ้าตัวไม่ได้ยื่นประกัน นอนคุกทันที
วันนี้ (22 ม.ค.) จากกรณี ดีเจสาว ชื่อ อลิช (นามสมมุติ) ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่า เมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมา มีดีเจช่างภาพที่เปิดโรงเรียนสอน ได้ใช้ความเชื่อใจที่เธอมีให้ในฐานะรุ่นพี่ที่เคารพและเคยร่วมงานกันมา ทำอนาจารกับเธอ ด้วยการพูดชักจูงขณะถ่ายรูป ลวนลามร่างกาย หนักสุดคือถอดกางเกงตัวเองแล้วบังคับให้จับของลับของเจ้าตัว ซึ่งเสมือนชักจูงให้มีเซ็กซ์ทั้งที่ไม่ได้ยินยอม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับกุมดีเจชายรายหนึ่งได้ที่โรงแรมม่านรูดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาภายหลังทราบชื่อว่าเป็น นายกฤติวุฒิ อายุ 44 ปี หรือ "ดีเจพอล" ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี รวม 2 หมายข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นและกระทำอนาจารฯ,ข่มขืนกระทำชำเราฯ หรือ ดีเจมือปลาหมึก
โดยในวันนี้ พนักงานสอบสวน สน. นิมิตรใหม่ ได้นำตัวผู้ต้องหามาฝากขัง รวม 3 คดี ความผิดเกี่ยวกับเพศคือ คดี ฝ.64/2569, ฝ.65/2569, ฝ.66/2569
ภายหลังศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้ว ปรากฎว่า นายกฤติวุฒิ ไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด ทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษมีนบุรี