"ศ.ดร.บังอร" มอบอัดฉีดทัพนักกีฬา "BTU" 18.1 ล้าน คว้าเจ้าเหรียญทอง 7 สมัยซ้อน

วันนี้ (22 ม.ค.) ที่อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครอบครัวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีการจัดงานฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ภายหลังทัพนักกีฬาสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์” ได้เป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกัน ตอกย้ำความความสำเร็จเป็นเลิศด้านการกีฬาของสถาบันการศึกษาไทยอย่างสง่างาม
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมคณะผู้ฝึกสอนและทัพนักกีฬาทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ จนสามารถนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวมทั้งสิ้น 18,115,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่คว้าเหรียญรางวัลจากทุกชนิดกีฬา
ศ.ดร.บังอร ยังกล่าวย้ำถึงความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความสามัคคี ความมุ่งมั่น และระบบการพัฒนานักกีฬาที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมย้ำว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะยังคงสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนักกีฬาคุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ทั้งนี้ ตัวแทนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้มอบของที่ระลึก เป็นเหรียญทองและเสื้อพร้อมลายเซ็น แด่ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เพื่อแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งในความเมตตาและการสนับสนุนอย่างดียิ่งตลอดมา
สำหรับการแข่งขันกีฬาศึก “อินทนิลเกมส์” ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าไปทั้งสิ้น 152 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน และ 49 เหรียญทองแดง รวม 243 เหรียญ นับเป็นสถิติการคว้าเหรียญทองสูงสุดนับตั้งแต่มีการแข่งขัน “กีฬาปัญญาชน” และเป็นการครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง 7 สมัยซ้อน อย่างยิ่งใหญ่
ในโอกาสเดียวกัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดงานเลี้ยงฉลองแชมป์ ภายใต้ชื่องาน “เจ้าเหรียญทองสมัยที่ 7 ร่วมเป็นแชมป์ไปด้วยกัน” เพื่อร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่สร้างผลงานได้ตามเป้าหมายและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อย่างสูงสุด.