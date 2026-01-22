เผยรื้อถอนซากเครนก่อสร้างถล่มพระราม 2 คืบหน้า 60% แนะใช้เส้นทางเลี่ยง กำชับตร.จราจรดูแลเข้มต่อเนื่อง

ศจร.ตร. อัปเดตสถานการณ์เครนก่อสร้างถนนพระราม 2 ถล่ม เร่งรื้อถอนซากโครงสร้างคืบหน้า 60% แนะเส้นทางเลี่ยง พร้อมกำชับตำรวจจราจรดูแลต่อเนื่อง
วันนี้ (22 ม.ค.) พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว บริเวณช่วงสะพานท่าจีน ถนนพระราม 2 ซึ่งได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ว่า ทางแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้เร่งดำเนินการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายซากโครงสร้างเพื่อเร่งคืนผิวการจราจรและลดผลกระทบต่อประชาชน โดยจากการรายงานสถานการณ์ล่าสุด ทีมงานได้ดำเนินการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายซากชิ้นส่วนคานคอนกรีต (segment) และซากเศษเหล็กออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 60 และยังคงเร่งเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เหลือออกจากถนนพระราม 2 ช่องทางด่วน เพื่อเปิดพื้นที่การจราจรให้ได้โดยเร็ว
ด้านการบริหารจัดการจราจร ยังคงมีการปิดช่องทางหลักบางช่วงบนถนนพระราม 2 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยขาเข้าให้เบี่ยงใช้ทางคู่ขนานบริเวณกิโลเมตรที่ 32 ก่อนกลับเข้าทางหลักที่กิโลเมตรที่ 28+900 หน้าตลาดทะเลไทย ส่วนขาออกปิดทางหลักบริเวณกิโลเมตรที่ 28 ให้ใช้ทางคู่ขนานจนถึงสะพานท่าจีน และสามารถกลับมาใช้ทางหลักได้หลังลงสะพานท่าจีน พร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดความแออัด ส่วนกรณีถนนทรุดจากท่อประปาแตก บริเวณกิโลเมตรที่ 29+400 ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ช่องทางเดินรถได้ตามปกติ
พล.ต.ท.สมประสงค์ กล่าวว่า ศจร.ตร. โดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะผอ.ศจร.ตร. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดทำทางเบี่ยง และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยกำชับให้ดูแลต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. ขอความร่วมมือและความเข้าใจจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เนื่องจากสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการแก้ไข อาจทำให้การเดินทางล่าช้าในบางช่วง พร้อมขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ใช้ความไม่ประมาทในการขับขี่ และติดตามข้อมูลจราจรจากทางการหรือแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ทางทุกคน
หากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร 1197 และสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง