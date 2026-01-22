กองทัพเรือส่งตัวแทนเยี่ยมทหารผ่านศึก มอบเงินช่วยเหลือ–เติมขวัญกำลังใจ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 2569

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2569 ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก แพทย์หญิงเอินฟ้า ณ นคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ชัชวาล โรจน์รัตนชัย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ และคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือแก่ เรือตรี นอม สุวรรณพิทักษ์ ทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติในส่วนของกองทัพเรือ
การเยี่ยมเยียนดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569 ณ ตึกผู้ป่วย อาคาร 2 ชั้นที่ 4 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ร่วมพูดคุย มอบกำลังใจ พร้อมกล่าวขอบคุณในความเสียสละของทหารผ่านศึก ที่ยอมอุทิศร่างกายและชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติจากอริราชศัตรู นับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญแก่ประชาชนชาวไทย