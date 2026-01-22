ทลายแก๊งปลัดอำเภอเชียงดาวสวมสัญชาติไทยให้จีนเทา

ปปป.-ป.ป.ช.-ป.ป.ท.ขยายผลทลายขบวนการสวมสัญชาติให้จีนเทา รวบปลัดอำเภอ-เจ้าหน้าที่เทศบาลเชียงดาวรวม 6 ราย
วันนี้ (22 ม.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วยพล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ภาสกร นภาโชติ ผกก. 4 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช., ป.ป.ท., กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกรมการปกครอง เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลจับกุมขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต สวมสิทธิ์ใบถิ่นที่อยู่ถาวรและสัญชาติไทยให้กับชาวต่างชาติ
จากปฏิบัติการดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 6 ราย ประกอบด้วย นายธีรวัฒน์ ,นายวิเศษ ซึ่งเป็นปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.สุวนันท์ , น.ส.เนตรนภา , น.ส.รุ่งอรุณ และ น.ส.พรพัชร ซึ่งเป็น กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 ที่ 1–6/2569 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2569 ในข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำหรือรับรองเอกสาร แต่กลับรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันทำ ใช้ หรือสนับสนุนการใช้หลักฐานเท็จทางทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ”
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับกรมการปกครอง ได้เข้าจับกุม นายอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพวก คดีทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากการขอสัญชาติไทยและขอสถานะบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้สืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง กระทั่งพบความผิดปกติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอกสารคำร้องขอหนังสือรับรองการเกิด ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จากการตรวจสอบพบการออก หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) ลงวันที่ 15 ส.ค. 2568 และเอกสาร ป.ค.14 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2568 ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของ นายธีรวัฒน์ และนายวิเศษ ปลัดอำเภอทั้งสองราย เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 6 ราย ก่อนนำไปสู่การจับกุมตัวทั้งหมดได้ในที่สุด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนขยายผลอย่างละเอียด เพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนที่อาจถูกสวมสิทธิ์เพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในระบบทะเบียนราษฎรอีกต่อไป