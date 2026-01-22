ไม่ให้ประกัน!หนุ่มโหดฆ่าชิงทรัพย์ทุบหัวพนักงานโรงเเรมสาวตายคาเคาน์เตอร์

ศาลหัวหินไม่ให้ประกันหนุ่มโหดฆ่าชิงทรัพย์ทุบหัวพนักงานโรงเเรมสาวตายคาเคาน์เตอร์ ชี้เป็นคดีอุกอาจ เกรงจะหลบหนี
จากกรณีคนร้ายเป็นชายใช้ท่อนเหล็กบุกทำร้าย น.ส.วิรินทร์ พนักงานสาวของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเสียชีวิต เพื่อชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงิน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายรัติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา และรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี ประกอบด้วย ตำรวจภูธรภาค 7 ตำรวจ สภ.หัวหิน และตำรวจกองปราบปราม ได้สนธิกำลังออกติดตามไล่ล่าผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถจับกุมตัว นายรัติกร ผู้ต้องหารายนี้ได้แล้ว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2569 ที่ศาลจังหวัดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวหิน นำตัวนายรัตติกร ยิ่งยอด หรือแซม คนร้ายที่ใช้ท่อเหล็กฟาดหัวพนักงานหญิงโรงแรมกลางเมืองหัวหินจนเสียชีวิตคาร์เคาน์เตอร์ เพียงเพื่อชิงตามหมายจับของศาลจังหวัดหัวหิน ในความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย ฆ่าผู้อื่นเพื่อสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่นและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มายื่นคำร้องฝากขังครั้งที่ 1 เป็นเวลา 12 วันต่อศาลจังหวัดหัวหิน
ศาลจังหวัดหัวหินพิจารณาคำร้อง เเละไต่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังได้ ทั้งนี้ ไม่มีญาติผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
และศาลเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ต้องหาตามคำร้องมีลักษณะอุกอาจ ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน น่าเชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราวไปผู้ต้องหาจะหลบหนีไปก่อนเหตุอันตรายประการอื่น จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ศาลจึงออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนและส่งตัวผู้ต้องหาไปเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ เเม้ตัวผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เเต่ศาลจังหวัดหัวหินก็ได้มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวไว้เลย ถือเป็นหนึ่งในการใช้มาตรการคุ้มครองสังคม จากการก่อเหตุอุกฉกรรจ์