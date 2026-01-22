บิ๊กแจ๊ส สั่งลุย อบจ. ระดมฉีดพ่นน้ำ ล้างถนน สู้ภัย PM 2.5 หลังค่าฝุ่นพุ่งระดับสีแดง

ห่วงชาวปทุมฯ เสี่ยงปอดอักเสบ นายก อบจ. กำชับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการทุกวันจนกว่าฝุ่นจะจาง
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2569 ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำทีมเจ้าหน้าที่ อบจ. ปล่อยแถวรณรงค์มาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) หลังพบว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันและฝุ่นละอองที่สะสมตัวหนาแน่น โดยหลายพื้นที่ที่ตรวจพบค่าฝุ่นพุ่งสูงเกินมาตรฐาน เกินระดับ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อำเภอคลองหลวง โดยเฉพาะบริเวณ ตำบลคลองหนึ่ง และพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) ซึ่งมักพบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พุ่งสูงในระดับสีส้มถึงสีแดงบ่อยครั้งในช่วงเช้า อำเภอเมืองปทุมธานี บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น อำเภอธัญบุรีบริเวณ ตำบลรังสิต และย่าน ตลาดรังสิต ซึ่งเป็นจุดที่มีการระบายอากาศค่อนข้างน้อยและมีการก่อสร้างในบางจุด และ อำเภอลำลูกกา พื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ แถบคูคต และลำสามแก้ว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝุ่นข้ามเขตพื้นที่
โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ นายก อบจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ 3 วันล่าสุด สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดปทุมธานีอยู่ในขั้นวิกฤต จากการตรวจสอบเครื่องวัดค่าฝุ่นพบว่า ดัชนีพุ่งสูงกว่า 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพื้นที่ ซึ่งแสดงผลเป็น "สีแดง" (ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ) ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงเช้า ทัศนวิสัยในจังหวัดเหมือนเมืองในหมอก แต่มันไม่ใช่หมอกจริง มันคือฝุ่นที่เป็นอันตรายมาก ทาง อบจ.ปทุมธานีจึงมี มาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้สั่งการให้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ระดมรถฉีดพ่นละอองน้ำทำการฉีดพ่นละอองฝอยในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นทุกวัน และต้องล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่สะสมบนพื้นผิวจราจร ซึ่งทาง อบจ.ปทุมธานี จะติดตามผลต่อเนื่อง และจะมีการวัดค่าฝุ่นและออกปฏิบัติการทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
นอกจากนี้ โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ นายก อบจ.ปทุมธานี แสดงความห่วงใยเป็นพิเศษต่อกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะ "ปอดอักเสบ" จากการสูดดมฝุ่นสะสม โดยเน้นย้ำให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องอยู่นอกอาคารหรือในที่โล่งแจ้งพร้อม ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก อบจ. ปทุมธานี อย่างใกล้ชิด