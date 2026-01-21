“กล้าธรรมลุยประตูน้ำ ‘ดร.หิมาลัย’ นำทีมเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้า ชูบัญชีรายชื่อ-นโยบายพรรค”

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2569 พรรคกล้าธรรม นำโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย พล.ร.ท.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม และ พล.อ.ต.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ลงพื้นที่บริเวณตลาดประตูน้ำ แขวงราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยได้เดินเท้าพบปะพูดคุย ทักทายประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ คณะได้แนะนำบัตรผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคกล้าธรรม พร้อมนำเสนอนโยบายพรรคแก่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ สะท้อนบรรยากาศการตอบรับเชิงบวกต่อแนวทางและจุดยืนทางการเมืองของพรรคกล้าธรรมในช่วงลงพื้นที่ดังกล่าว