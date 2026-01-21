ครูเกษียณวัย 79 ถูกฆาตรกรรมโหดคาบ้านพัก ตร.เร่งตามตัวสาวใช้ชาวลาวต้องสงสัย

ครูเกษียณวัย 79 ปี ถูกคนร้ายใช้มีดฟัน-ของแข็งทุบตีบาดแผลฉกรรจ์หลายจุดนอนเสียชีวิตคาบ้านพักย่านบึงกุ่ม ตร.เร่งติดตามแม่บ้านชาวลาวต้องสงสัยหายตัวไป
วันนี้ (21 ม.ค.) พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ก้อนแพง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บึงกุ่ม รับแจ้งเหตุหญิงถูกฆาตกรรม บริเวณบ้านเลขที่ 54/86 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 11-11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. จึงไปตรวจสอบพร้อม พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.อ.สัญญา อุบลวิรัตนา ผกก.สน.บึงกุ่ม พ.ต.ท.ฐิติวุธ ร่อนแก้ว รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.อธิปพงศ์ ปานแดง รอง ผกก.สส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวสูง 2 ชั้นปลูกในรั้วรอบขอบชิด บริเวณชั้นล่างพบศพ น.ส.สมสวาท ส่งสัมพันธ์ อายุ 79 ปี อดีตครูเกษียณ สภาพนอนหงาย ใบหน้ายุบเละมีบาดแผลฉกรรจ์คล้ายถูกมีดฟันและตีด้วยของแข็ง ที่คอมีบาดแผลถูกปาดลึก นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นหน้าประตูห้อง ส่วน น.ส.บัว สีหาวง หรือจูน อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นแม่บ้านสัญชาติลาว ได้หายตัวไป
จากการสอบถามเพื่อนบ้านเปิดเผยว่า ผู้ตายอาศัยอยู่กับแม่บ้านชาวลาว 2 คน ได้ประมาณ 1 ปีกว่า ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ ช่วงประมาณ 6 โมงเย็น ตนเห็นแม่บ้าน เดินออกมาจากบ้านพร้อมถุงผ้า จึงสอบถามว่าจะไปไหน ซึ่งแม่บ้านบอกว่า โดนผู้ตายไล่ออก และจะเปลี่ยนแม่บ้านใหม่ ส่วนสาเหตุมาจากหาว่านอนเยอะไม่ทำงาน จากนั้นตนเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องภายในบ้าน ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นแม่บ้านคนนี้พาใครมาบ้าน มีแค่ครั้งเดียวที่เห็นผู้ชายมายืนคุยด้วยเมื่อ 2-3 วันก่อน กระทั่งเมื่อช่วงเช้า ไม่เห็นผู้ตายเดินออกมาเหมือนทุกวัน จึงเดินไปดูที่ช่องประตูม้วนก็เห็นแต่ขาผู้ตาย จึงโทรฯแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยดู
ด้านนางสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ อายุ 78 ปี น้องสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ตนได้พูดคุยกับผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ ผู้ตายโทรฯมาหาบ่นทำนองว่า จะไม่เอาแม่บ้านคนนี้แล้ว เพราะขี้เกียจ แต่ตนก็ได้ตอบกลับพี่สาวว่า กำลังยุ่งๆอยู่จึงไม่ได้สนใจ ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็ได้มาหาพี่สาว ซึ่งเวลามาบ้านพี่สาวเจอแม่บ้านทุกครั้งแต่ก็ปกติดี
ด้าน พ.ต.อ.สัญญา ผกก.สน.บึงกุ่ม กล่าวว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลที่ใบหน้าคล้ายถูกฟัน ซึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นแม่บ้านที่อาศัยอยู่กับผู้ตายและหายตัวไป เบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ ส่วนมูลเหตุน่าจะมาจากผู้เสียชีวิตได้ไล่แม่บ้านคนดังกล่าวออก ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อกับแม่บ้านคนดังกล่าว แต่ยังติดต่อไม่ได้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวน รวมถึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินอื่นใดหายไปด้วยหรือไม่
ทั้งนี้จากแนวทางการสืบสวน เชื่อว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ คือ แม่บ้านสัญชาติลาว คนดังกล่าว ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ได้ตั้งไว้ 2 ประเด็น คือ โกรธแค้นเรื่องที่ถูกไล่ออก และ ที่ขอยืมเงินผู้เสียชีวิตจำนวน 8,000 บาท แต่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ให้