รวบ 9 สแกมเมอร์เปิดพูลวิลล่าจัดปาร์ตี้ริมสระ ฉลองตุ๋นยายวัย 65 ปี สูญเงิน 1.4 ล้าน

ตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติรวบ 9 บัญชีม้า เครือข่ายสแกมเมอร์จีน ลวงข้าราชการบำนาญวัย 65 ปี สูญเงิน 1.4 ล้าน สุดแสบจัดปาร์ตี้ฉลองริมสระพูลวิลล่า! ฉลองต้มเหยื่อสำเร็จ รวมความเสียหายกว่า 30 ล้าน
วันนี้ ( 21 ม.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ “ทลายคอกม้าพูลวิลล่า” จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายบัญชีม้า รับเงินจากการหลอกลวงออนไลน์ ได้รวม 9 รายประกอบด้วย นายธนกฤต อายุ 23 ปี, นายสมเดช อายุ 74 ปี, นายภาษิต อายุ 36 ปี, นายคณาธิป อายุ 34 ปี, น.ส.ปัณณชิกา อายุ 36 ปี, นายอนุวัฒน์ อายุ 35 ปี, น.ส.พรรณธิวา อายุ 37 ปี และ น.ส.กมลวรรณ อายุ 28 ปี ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง
ขณะที่ น.ส.ณัตินีย์ หรือ “ตูน” อายุ 30 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหัวหน้าสแกมเมอร์ชาวจีน และรวบรวมเงินสดจากบัญชีม้า (ปัจจุบันเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม)
นอกจากนี้ ยังมีผู้ต้องหาสัญชาติมาเลเซีย 1 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการออกหมายแดง (RED NOTICE) เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ Mr. LEE YONG HANN JOVAN ทำหน้าที่เป็นผู้ขนเงินสดข้ามประเทศ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เปิดเผยว่า คดีนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทำการสืบสวนต่อเนื่อง หลังจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 มีผู้เสียหายเป็นหญิงข้าราชการบำนาญ อายุ 65 ปี ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารและตำรวจ สภ.มหาสารคาม โทรศัพท์ข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ก่อนหลอกให้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการโอนเงินมาตรวจสอบ โดยกลุ่มคนร้ายยังปลอมบัญชีไลน์เป็น “สถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม” ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและตกอยู่ในภาวะหวาดกลัว โดยวันที่ 13 พ.ย.68 คนร้ายหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้า 30,000 บาท ต่อมาบัญชีผู้เสียหายถูกจำกัดยอดธุรกรรม กลุ่มสแกมเมอร์จึงสั่งให้เดินทางไปถอนเงินสดจากธนาคาร 800,000 บาท พร้อมกำชับห้ามวางสายและห้ามแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ด้าน พ.ต.อ.ภคพล กล่าวว่า จากนั้นคนร้ายให้ผู้เสียหายนำเงินสดใส่ถุงไปวางไว้หน้าบ้านร้างฝั่งตรงข้ามบ้าน ก่อนที่ชายชาวมาเลเซีย คือ Mr. LEE จะมารับเงินและหลบหนี ต่อมาคนร้ายยังข่มขู่ให้ผู้เสียหายรายงานตัวผ่านวิดีโอคอลทุก 4 ชั่วโมง จากนั้นในวันที่ 14 - 15 พ.ย. 68 ผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าเพิ่มอีก 476,000 บาท และ 100,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.4 ล้านบาท
พ.ต.อ.ภคพล กล่าวต่อว่าจากการสืบสวนพบว่า Mr. LEE เดินทางเข้าประเทศไทยพร้อมผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียอีก 2 ราย ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศพร้อมเงินสดของผู้เสียหาย โดยใช้สายการบินเดียวกันกลับประเทศมาเลเซีย
พ.ต.อ.ภคพล กล่าวอีกว่า จากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่าเครือข่ายบัญชีม้าดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน ทั้งการประสานงานกับหัวหน้าสแกมเมอร์ชาวจีน การจัดหาและรวบรวมบัญชีม้า การถอนและรวบรวมเงินสด รวมถึงการเปิดบัญชีเพื่อใช้หลอกลวง โดยมี น.ส.ณัตินีย์ หรือ “ตูน” เป็นตัวการสำคัญ เมื่อหลอกเหยื่อสำเร็จแต่ละครั้ง ยังพบว่ามีการจัดปาร์ตี้ฉลองริมสระน้ำในลักษณะคล้ายงานเลี้ยงบริษัทให้กับเครือข่าย
พ.ต.อ.ภคพล กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์อื่นอย่างน้อย 4 คดี ความเสียหายรวมหลายล้านบาท และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเครือข่ายบัญชีม้านี้ถูกนำไปใช้รับเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์รายอื่นอีกหลายกลุ่ม รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาทด้วย ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดจะนำตัวส่ง สภ.เมืองปทุมธานี ดำเนินคดีต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ขอเตือนภัยประชาชนว่า 1.ตำรวจจริงไม่มีนโยบายไปรับเงินสดถึงบ้าน2.หมายเรียกและเอกสารราชการไม่ส่งผ่านไลน์หรือโซเชียล3.วิดีโอคอลแอบอ้างเจ้าหน้าที่รัฐ คือมิจฉาชีพ 4.อย่าถอนหรือโอนเงินเพราะคำขู่ และ5.กลุ่มเสี่ยงคือเยาวชนจบใหม่ วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ขอให้ช่วยกันเตือนคนใกล้ชิดด้วย