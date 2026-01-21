คุกคืนแรก "เจ๋ง ดอกจิก" นอนหลับได้ ห่วงครอบครัว มีโรคประจำตัว

MGR Online - โฆษกราชทัณฑ์ เผย เรือนจำฯ รับตัว "เจ๋ง ดอกจิก" ทำประวัติผู้ต้องขัง นอนคุกคืนแรก ยังห่วงครอบครัว แต่ปรับตัวได้ ส่วนโรคประจำตัวต้องดูแลต่อเนื่อง
วันนี้ (21 ม.ค.) นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีศาลฎีกาพิพากษาจำคุก นายยศวริศ ชูกล่อม หรือ "เจ๋ง ดอกจิก" คดีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ก่อการร้าย ปี 2553 รวม 8 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงเหลือโทษจำคุก 5 ปี 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ก่อนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวส่งขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่า วานนี้ (20 ม.ค.) เวลาประมาณ 19.00 น. เรือนจำฯ ได้รับตัว นายยศวริศ ซึ่งมีการจัดทำประวัติแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ และดำเนินการให้กักโรคเป็นเวลา 5 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 20-24 ม.ค.69) ส่วนโรคประจำตัว นายยศวริศ ก็ได้แจ้งถึงการมีประวัติการรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ลักษณะเรื่องสุขภาพจิตยังปกติทั่วไป
นายยุทธนา เผยว่า การนอนหลับในเรือนจำฯ คืนแรกก็พบว่านอนหลับได้ดี ไม่มีความเครียดที่น่าวิตกกังวล แต่มีเพียงห่วงเรื่องครอบครัวที่อยู่ข้างนอก ส่วนการปรับตัว นายยศวริศ ค่อนข้างปรับตัวได้ดีและสามารถรับประทานอาหารของเรือนจำได้ปกติ ทั้งนี้ เมื่อนายยศวริศกักตัวครบ 5 วัน จึงจะเข้าสู่กระบวนการจำแนกแยกแดนต่อไป โดยเรือนจำฯ มุ่งดูแลให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้ต้องขังตามหลักหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้มาตรฐาน การปฏิบัติด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (StandardOperatingProcedures:SOPs) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกิจกรรมภายในเรือนจำที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง และแดนที่เหมาะสมในการไปคุมขังตามระยะรับโทษ
นายยุทธนา เผยอีกว่า ส่วนเรื่องโรคประจำตัวของนายยศวริศ พบว่ายังไม่มีความน่ากังวลผิดปกติ เนื่องจากเจ้าตัวมีประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลภายนอกมาก่อนอยู่แล้ว ฉะนั้น เมื่อครบช่วงกักโรค 5 วัน หรือช่วงที่สามารถให้เยี่ยมญาติได้ เรือนจำฯ ก็จะได้ประสานให้ญาติของนายยศวริศ ไปดำเนินการขอประวัติการรักษาโรคจากสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องภายในเรือนจำฯ รวมไปถึงยารักษาโรคประจำตัว หากมีความจำเป็นต้องใช้ ญาติก็สามารถประสานกับทางสถานพยาบาลที่นายยศวริศเคยรับการรักษาเพื่อขอนำยามาให้ทางเรือนจำฯ ตรวจสอบก่อนพิจารณาอนุญาตนำเข้าไปให้