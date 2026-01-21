รวบคาตู้ หนุ่ม-สาวม้ากดเงินให้นายใหญ่แก๊งสแกมเมอร์-เว็บพนัน ได้ค่าจ้างเดือนละ 2 หมื่น

ตำรวจ สน.บางเขนเห็นหนุ่ม-สาวยืนถอนเงินจากตู้ เอทีเอ็มท่าทีพิรุธ เข้าตรวจสอบพบเงินสดกว่า 6 แสนบาท บัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ สารภาพถอนเงินส่งให้นายใหญ่แก๊งแสกมเมอร์-เว็บพนัน ได้ค่าจ้างเดือนละ 2 หมื่นบาท
วันนี้ (21 ม.ค.) พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน พร้อมด้วย พ.ต.ท.คณิณ ค้ำคูณ รอง ผกก.ป.สน.บางเขน พ.ต.ท.พรชัย ว่องประเสริฐการ สว.สส.สน.บางเขน (รรท. รอง ผกก.สส.สน.บางเขน) พ.ต.ท.อดุลย์ โพธากาญ สวป.สน.บางเขน พ.ต.ท.ยุรนันท์ เพชรมณี สว.สส.สน.บางเขน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.2 ชุดสายตรวจและฝ่ายสืบสวน สน.บางเขน ร่วมกันจับกุม น.ส.จันจิรา (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี และ นายวุฒิไกร (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี
พร้อมของกลางเงินสด 680,000 บาท บัตรเอทีเอ็ม จำนวน 15 ใบและโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง สถานที่จับกุมบริเวณตู้เอทีเอ็มธนาคารแห่งหนึ่ง หน้าร้านสะดวกซื้อ ภายในปั๊มน้ำมัน ถนนเทพรักษ์(ขาออก) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านมาถึงบริเวณตู้เอทีเอ็มธนาคารพบวัยรุ่นชาย หญิง 2 คน ลักษณะท่าทางพิรุธ ยืนกดถอนเงินสดเป็นจำนวนหลายครั้ง และใช้เวลานานผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบพบเงินสดจำนวน 680,000 บาท และ บัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ
จากการตรวจสอบพบว่าบัตรเอทีเอ็มทั้ง 15 ใบ ไม่ใช่ของผู้ต้องหาทั้ง 2 รายแต่อย่างใด จึงนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่ สน.บางเขน
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การว่า ได้รับการจ้างวานให้มาทำการถอนเงินสดดังกล่าว เพื่อนำไปส่งให้นายใหญ่ ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง อยู่ย่านวัชรพล โดยจะได้ค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท ทำมานานกว่า 2 เดือนแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 รายมีพฤติการณ์รับจ้างกดเงินบัญชีม้า จากแก๊งสแกมเมอร์หรือเวปพนันออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวน สน.บางเขน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป