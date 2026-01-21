"รองเต่า" ปัดออกหมายจับ" บิ๊กโจ๊ก" บ้องหูลูกน้อง-มือตบเผยอยู่ระหว่างปรึกษาทนาย

"รองเต่า" ปัดออกหมายจับ" บิ๊กโจ๊ก"คดีตบลูกน้องจนแก้วหูแตก-ป่วยซึมเศร้า ยันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน พบมีเหยื่ออีกหลายรายเตรียมเข้าให้ปากคำด้าน "โจ๊ก หวานเจี๊ยบ" เผยทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างปรึกษาทีมทนายความ
วันนี้ (21 ม.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงกรณี พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ และ พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ สองลูกน้องคนสนิท ของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ในข้อหาทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจว่า ทาง พ.ต.ท.คริษฐ์ โดนตบแก้วหูทะลุทำให้หูข้างซ้าย สูญเสียการได้ยินไปเลย พูดระยะ 3-4 เมตรไม่ได้ยินอะไร พูดใกล้ ๆ ก็ต้องใช้หูด้านขวาฟังแทน ซึ่งถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บสาหัส สำหรับเรื่องนี้อายุความ 10 ปี ส่วนกรณี พ.ต.อ.อาริศ แพทย์ลงความเห็นว่าถูกทำร้ายจิตใจจนเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งถูกทำร้ายจิตใจช่วง 2-3 ปีมานี้ ทำให้ทั้งสองคนเข้ามาแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจ โดยคาดว่าหลังจากนี้อาจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ เพิ่มเติมอีก
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนข้อสงสัยที่ว่าใบรับรองแพทย์ออกมาตั้งแต่ปี 2560 จะใช้ดำเนินคดีตอนนี้ได้หรือไม่นั้นขอยืนยันว่า อายุความเรื่องนี้ถึง10 ปี และตอนนี้ยังไม่หมดอายุความ อีกทั้งมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าถูกทำร้ายหลายครั้ง จนทำให้แก้วหูทะลุ หลังจากนี้จะมีการสอบปากคำแพทย์ที่ทำการรักษา และก็จะสอบลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเพิ่ม เพราะมีข้อมูลว่าลูกน้องถูกทำร้ายร่างกายอีกหลายราย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า เคส พ.ต.อ.อาริศ มีรายละเอียดว่ามีการขอกลับไปรับราชการในตำแหน่งเดิม แต่ถูกขู่ว่าหากกลับไปตำแหน่งเดิมก็จะให้ออกจากราชการ ซึ่งต้องดูข้อมูลว่าเรื่องนี้จะเข้าข่ายความผิดกักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยหรือไม่
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า ตามกระบวนการจะต้องออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าว เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อน ซึ่งคาดว่าจะออกหมายเรียกในเร็ว ๆ นี้ ส่วนกระแสข่าวการออกหมายจับยืนยันยังไม่มี ซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก น่าจะมาให้ข้อมูลเรื่องการถูกทำร้ายเพิ่มเติมอีกหลายคน อย่าง พ.ต.ต.ชานนท์ ที่มีข้อมูลจาก พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ว่าถูกบิ๊กโจ๊กทำร้าย ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล เพราะยังทำงานให้บิ๊กโจ๊กอยู่
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวถึงความคืบหน้าคดีสินบนทองคำของบิ๊กโจ๊ก ว่าตอนนี้ทาง ป.ป.ช. กำลังมีคณะกรรมการคนใหม่เข้ามา ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งมอบหมายงานและหลังจากนี้คาดว่าน่าจะมีวาระเร่งด่วน เรื่องสินบนทองคำ เข้าไปประชุมภายใน1-2 วันนี้ และต้องรอดูว่าทาง ป.ป.ช. จะส่งสำนวนกลับมาให้กับตำรวจหรือรับไว้ทำเอง ซึ่งตำรวจยังไม่ได้สอบพยานเรื่องสินบนทองคำเพิ่มเติมแต่หากหลังจากนี้ทาง ป.ป.ช. ส่งสำนวนกลับมาก็จะเร่งสอบพยานเพิ่มอีกหลายปาก
แหล่งข่าวระดับสูงใน กองปราบปราม เปิดเผยว่า ตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกและหมายจับใด ๆ เนื่องจากต้องสอบพยานให้ครบทุกปากก่อนโดยในวันนี้จะวางแผนบริหารสำนวนต่อว่าจะเรียกใครมาสอบปากคำเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งตามกระบวนการต้องเรียกพยานบุคคลหรือพยานความเห็นแพทย์มาสอบก่อน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะออกมาปี 2560 ยืนยันว่าสามารถนำมาประกอบสำนวนได้ ซึ่งตอนนี้อายุความยังเหลืออีกสองปี
ส่วนกระแสข่าวเรื่องการออกหมายจับ แหล่งข่าวบอกว่าคดีนี้ถือเป็นคดีทั่วไปไม่ใช่คดีร้ายแรงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบออกหมายจับ
เมื่อถามว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง การทำคดีมีความกดดันหรือไม่ แหล่งข่าว กล่าวว่าไม่ได้กดดันทำตามพยานหลักฐาน ต้องสอบสวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดจริงหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งทุกอย่างยืนยันทำตามกรอบกฎหมายไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
จากกรณีที่เกิดขึ้น พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรึกษากับทีมทนายความเพื่อต่อสู้ทางคดี โดยยังไม่ขอตอบในรายละเอียด เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีตัวเองหรือไม่พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าวว่า ยังไม่ขอตอบในประเด็นนี้เช่นกัน ยืนยันไม่กังวลและขณะนี้ยังอยู่ในประเทศไทย