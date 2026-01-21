ตร.ยืนยันไวรัลอ้างเป็น “ร.ต.อ.” ปลอมตัวหาข่าว เป็นเพียงคนเร่ร่อน

ผกก.สน.ประเวศ ชี้แจงกรณีไวรัลชายผมเผ้ารุงงรัง ไม่ใส่เสื้อ อ้างเป็น “ร.ต.อ.” ปลอมตัวหาข่าว ยืนยันเป็นเพียงคนเร่ร่อน
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจนครบาลประเวศ โพสต์ข้อความระบุว่า “ผมร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา ไม่ใช่ในหนังแต่คือเรื่องจริง” วานนี้ ขณะที่สายตรวจ สน.ประเวศ ออกตรวจภายในชุมชน บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์ พบชายเร่ร่อน ผมเผ้ารุงรัง ไม่สวมเสื้อ จึงขอตรวจค้นตัว และสอบถามชื่อ ปรากฏว่า พบบัตรประจำตัวหน่วยงานหนึ่งของตำรวจ มีชื่อยศในบัตรว่า “ร้อยตำรวจเอก” โดยชายคนดังกล่าวบอกว่า เป็นตำรวจออกหาข่าวในเขตชุมชนและละแวกใกล้เคียง เล่นซะเหมือนเลย เหมือนตำรวจ หรือเหมือนคนบ้า ทั้งภาพ ทั้งกลิ่น ให้ 100 เต็ม ไม่มีหักสักคะแนน วันๆ พันกว่าเรื่องไม่เกินจริง
ซึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง ความคิดเห็นหนึ่งบอกว่า “คนบ้าอะไร หุ่นอย่างฟิต” และ “สน.ประเวศเปิดเผยการพลางตัวหาข่าวของท่านผู้กองแล้ว คงต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วค่ะท่าน” ,“ก็แดดมันร้อน สืบนะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะอยู่ สน. ทั้งวัน”
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (21 ม.ค.) พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.ประเวศ เปิดเผยว่า ชายคนดังกล่าวเป็นเพียงคนเร่ร่อน (Homeless) ซึ่งไปเก็บบัตรข้าราชการตำรวจสังกัดหนึ่งในพื้นที่ บช.น.ได้ และคาดว่าเป็นบัตรเก่า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวชายคนดังกล่าวมาทำประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อติดตามหาญาติเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือต่อไป