xs
xsm
sm
md
lg

ทหารเผยสภาพ“ปราสาทตาเมือนธม” หลังเหตุไทยปะทะเขมร งามสมบูรณ์ อัศจรรย์พระพุทธรูป ไร้รอยกระสุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เปิดภาพ “ปราสาทตาเมือนธม” หลังหยุดยิงเกือบเดือน ธงไตรรงค์ปักเด่น ตัวปราสาทยังสมบูรณ์เหมือนเดิม เผยปาฏิหาริย์พระพุทธรูปไม่ถูกสะเก็ดระเบิด ทั้งที่บริเวณกำแพงหน้าองค์พระเป็นรูพรุน

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2569 ที่ปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พ.ท.จักรกฤษ ปิยะศุภฤกษ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม ระบุว่า เดิมเมื่อมองไปทางฝั่งกัมพูชา จะเป็นป่ารกทึบ แต่วันนี้สภาพภูมิประเทศโล่ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจตัวปราสาทตาเมือนธมในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งจากเหตุปะทะ บริเวณชายแดนไทย -กัมพูชาที่ผ่านมา ตัวปราสาทอาจจะมีร่องรอยรูกระสุนบ้าง แต่โดยรวมปราสาทยังคงสภาพรูปทรงเดิม ไม่ได้เสียหายเหมือนปราสาทตาควาย และไม่มีชิ้นส่วนปราสาทตกหล่นลงมา ทั้งนี้ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนขึ้นมาเที่ยวชมปราสาทตาเมือนธม เพราะยังต้องเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัย

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ยังระบุว่า ช่วงเกิดการปะทะบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา ทั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามา ยึดพื้นที่ตัวปราสาทด้วยการยิงขึ้นมา ส่วนความเคลื่อนไหวในปัจจุบันพบว่าทางกัมพูชาก็ได้เข้ามาซ่อมปรับปรุงที่มั่นในฝั่งกัมพูชา

สำหรับบรรยากาศบริเวณโดยรอบตัวปราสาทตาเมือนธมทหารไทยได้สถาปนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยตั้งเสาธงชาติไทยด้านหน้าปราสาท และ วางแนวรั้วลวดหนามจุดที่เคยผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาขึ้นมาเที่ยวชมปราสาท ขณะที่ทางกัมพูชาก็จะสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆในฝั่งไทย

ส่วนบริเวณด้านหน้าทางเข้าปราสาทตาเมือนธ มที่เคยเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมตัวปราสาทนั้นพบว่ามีร่องรอยจากการปะทะเช่นเดียวกัน รวมทั้งแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็มีทั้งรูกระสุน และ หลังคาพังยุบบางส่วน แต่พระพุทธรูปขนาดใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้รับความเสียหาย

สำหรับพระพุทธรูป ทางพล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้อัญเชิญ พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิปางชนะมาร หน้าตักกว้าง 50 นิ้ว องค์แรก มาประดิษฐานที่ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือนธม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทหารและที่สักการะของประชาชน โดยเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริดปิดทองคำองค์ใหญ่ ที่แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดหามาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2025 (พ.ศ. 2568)









ทหารเผยสภาพ“ปราสาทตาเมือนธม” หลังเหตุไทยปะทะเขมร งามสมบูรณ์ อัศจรรย์พระพุทธรูป ไร้รอยกระสุน
ทหารเผยสภาพ“ปราสาทตาเมือนธม” หลังเหตุไทยปะทะเขมร งามสมบูรณ์ อัศจรรย์พระพุทธรูป ไร้รอยกระสุน
ทหารเผยสภาพ“ปราสาทตาเมือนธม” หลังเหตุไทยปะทะเขมร งามสมบูรณ์ อัศจรรย์พระพุทธรูป ไร้รอยกระสุน
ทหารเผยสภาพ“ปราสาทตาเมือนธม” หลังเหตุไทยปะทะเขมร งามสมบูรณ์ อัศจรรย์พระพุทธรูป ไร้รอยกระสุน
ทหารเผยสภาพ“ปราสาทตาเมือนธม” หลังเหตุไทยปะทะเขมร งามสมบูรณ์ อัศจรรย์พระพุทธรูป ไร้รอยกระสุน
กำลังโหลดความคิดเห็น