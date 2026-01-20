โฆษกศาลยุติธรรม ย้ำชัด ปมจีนเทาหากเป็นจริง ผู้เกี่ยวข้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมเร่งตรวจสอบให้เสร็จโดยเร็ว
จากกรณีที่มีการให้สัมภาษณ์ต่อเนื่องและเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นการร้องเรียนเรื่องตรวจสอบการจับกุม การกักตัวและการปล่อยตัวกลุ่มชาวจีน เกี่ยวพันคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และฉ้อโกงทรัพย์สิน
วันนี้ (20 ม.ค.2569) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ศาลยุติธรรมขอเรียนว่า หากข้อกล่าวหาดังกล่าวปรากฎว่าเป็นความจริง ผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบข้อเท็จจริงของศาลอาญาซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว ศาลยุติธรรรมยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จเร็ว ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และจะไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องบุคคลใดที่กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเด็ดขาด
สำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงความพยายามแทรกแซงหรือเสนอผลประโยชน์ใดๆ ขอเรียนว่าระบบการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของศาศาลอาญาเป็นระบบที่มีความเข้มแข็ง สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ควบดูไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในคดีขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งศาลอาญาไม่คยอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และคดีนี้ก็เป็นใปในแนวทางดียวกัน
ศาลยุติธรรมตระหนักดีว่าความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนั้น มิได้หมายถึงการใช้อำนาจตามอำเภอใจ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักสุจริต ความรับผิดชอบและการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเข้มงวด ตลอดมาศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่การบรรจุเข้ารับราชการ และในทุกหลักสูตรการอบรม พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบและการลงโทษทางวินัยทีชัดเจน โปร่งไส และไม่ละเว้น เพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมและองค์กร
ศาลยุติธรรมขอเรียนว่า การแอบอ้างชื่อผู้พิพากษาหรือศาลเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และไม่สามารถก่อให้เกิดผลตามที่ผู้กระทำอ้างได้ดังเช่นกรณีที่ปรากฏ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าว