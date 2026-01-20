สายตรวจประเวศ เจอชายเร่ร่อนพกบัตร "ร้อยตำรวจเอก" เผยกำลังแฝงตัวหาข่าว

MGR Online-วันๆ พันกว่าเรื่อง! สายตรวจ สน.ประเวศ ออกตรวจในชุมชน บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์ พบชายเร่ร่อน ผมเผ้ารุงรัง ค้นตัวพบบัตร "ร้อยตำรวจเอก" บอกว่ากำลังออกหาข่าวในชุมชน
วันนี้ (20 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจนครบาลประเวศ โพสต์ว่า ผมร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา ไม่ใช่ในหนังแต่คือเรื่องจริง วานนี้ ขณะที่สายตรวจ สน.ประเวศ ออกตรวจภายในชุมชน บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์ พบชายเร่ร่อน ผมเผ้ารุงรัง ไม่สวมเสื้อ จึงขอตรวจค้นตัว และสอบถามชื่อ ปรากฏว่า พบบัตรประจำตัวหน่วยงานหนึ่งของตำรวจ มีชื่อยศในบัตรว่า "ร้อยตำรวจเอก" โดยชายคนดังกล่าวบอกว่า เป็นตำรวจออกหาข่าวในเขตชุมชนและระแวกใกล้เคียง เล่นซะเหมือนเลย เหมือนตำรวจ หรือเหมือนคนบ้า ทั้งภาพ ทั้งกลิ่น ให้ 100 เต็ม ไม่มีหักสักคะเเนน วันๆ พันกว่าเรื่องไม่เกินจริง.