รวบโปรโมเตอร์มวยอุบลฯ ไลฟ์สดโฆษณาโปรโมตเว็บพนัน ได้ค่าจ้างเดือนละ 1-2 พัน

ตร.ไซเบอร์จับกุมโปรโมเตอร์มวย จ.อุบลราชธานี ไลฟ์สดโฆษณาโปรโมตเว็บพนัน ทำมานานกว่า 4 ปี ค่าจ้าง 1-2 พันบาทต่อเดือน
วันนี้ (20 ม.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ พรมไพร ผกก.4 บก.สอท.3 นำกำลังพร้อมหมายจับศาลจังหวัดสกลนคร ที่ จ.15/2569 ลงวันที่ 15 ก.ค. 69 เข้าจับกุม นายเจริญโชค (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี นักจัดรายการวิทยุ หัวหน้าค่ายมวยและโปรโมเตอร์มวยพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ในความผิดฐานทำอุบายล่อประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าพนักงาน
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.3 ตรวจพบบัญชีเฟซบุ๊กชื่อหนึ่ง มีผู้ติดตามกว่า 6 พันคน มีพฤติกรรมโฆษณาเว็บพนันชื่อ “PAKYOK 287” ซึ่งเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ สล็อต เกมกาสิโน และพนันอื่นๆ อีกหลายอย่าง ในลักษณะให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งทั้งเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการเข้าเล่นพนันได้เสียกันจริง จึงทำการสืบสวนจนทราบว่า นายเจริญโชค เป็นผู้ไลฟ์สดในการโฆษณาให้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์
จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ ก่อยบุกค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรวม 3 จุด ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย จุดที่ 1 สถานีวิทยุแห่งหนึ่ง จุดที่ 2 บ้านพักหลังหนึ่งใน อ.เมือง และค่ายมวยแห่งหนึ่ง ใน ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ ก่อนเข้าจับกุมตัว นายเจริญโชค ไว้ได้ โดยพบของกลาง ป้ายไวนิลระบุชื่อเว็บพนันที่ใช้โฆษณาเว็บพนันออนไลน์
จากการสอบสวนนายเจริญโชค ให้การยอมรับว่าได้รับจ้างไลฟ์สดโฆษณาโปรโมตเว็บพนันรายนี้มานานกว่า 4 ปี มีรายได้ในการโฆษณาเฉลี่ย 1-2 พันบาทต่อครั้ง จึงควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป