ค้นโกดังค้าไม้เถื่อนข้ามชาติ เมืองแปดริ้ว ยึดของกลาง 1,598 ลบ.ม. รัฐเสียหายกว่า 93 ล้านบาท

MGR Online - ดีเอสไอ ผนึกกำลังกรมอุทยานฯ - ป่าไม้ ทลายขบวนการค้าไม้เถื่อนข้ามชาติ สำแดงเอกสารเท็จ มูลค่าซื้อขายในต่างประเทศกว่า 2,500 ล้านบาท
วันนี้ (20 ม.ค.) เวลา 15.30 น. ณ โกดัง บริษัท ออโรร่า ฮาร์ดวูด (ไทยแลนด์) จำกัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการ กองกิจการอำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ , พล.ต.ต.เกรียงไกร บุญซ้อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา , นางเพลินตา สิทธิกรเมธากุล ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา , นายดำเนิน สารศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวกรณีปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้มีค่าข้ามชาติ ตรวจยึดได้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและส่งออกไปยังต่างประเทศ
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการสืบสวนพบว่า มีการลำเลียงไม้จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มารวบรวมไปยังโกดังไม้ใน จ.เชียงใหม่ ขนย้ายต่อไปยังโกดังไม้ จ.หนองคาย เพื่อจัดทำเอกสาร และลำเลียงส่งต่อไปยังโกดังไม้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมใน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมส่งออกไปยังประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งขบวนการลักลอบส่งออกไม้ผิดกฎหมายจะใช้พฤติการณ์อำพรางการขนส่งและการสำแดงเอกสารเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานจึงสนธิกำลังร่วมกันลงพื้นที่ตรวจค้น ตามหมายค้นศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริษัท ออโรร่า ฮาร์ดวูด (ไทยแลนด์) ตามหมายค้นศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 15/2569 ลงวันที่ 14 มกราคม 2569 สามารถตรวจยึดไม้ของกลางเป็นไม้ท่อนและไม้แปรรูปจำนวนมาก รวมปริมาตรไม้ทั้งหมด 481.419 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าความเสียหายของรัฐ 18,307,430.86 บาท
จุดที่ 2 บริษัท ธราทราน (ประเทศไทย) จำกัด ตามหมายค้นศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 16/2569 ลงวันที่ 14 มกราคม 2569 สามารถตรวจยึดไม้ของกลางเป็นไม้ท่อนและไม้แปรรูปจำนวนมาก รวมปริมาตรไม้ทั้งหมด 1,117.51 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าความเสียหายของรัฐ 74,184,716.79 บาท
รวมปริมาตรไม้ของกลางทั้ง 2 จุด จำนวน 1,598.929 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าความเสียหายกว่า 93 ล้านบาท ไม้ดังกล่าวเมื่อส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศเวียดนาม จะมีมูลค่าตลาดกว่า 2,500 ล้านบาท
โดยก่อนหน้านี้ กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ได้ทำการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย โดยสามารถยึดอายัดไม้ในพื้นที่บริเวณริมถนนแยกครัวบ้านด่าน อ.เมือง จ.ตาก ปริมาตรไม้ 21.11 ลูกบาศก์เมตร , ยึดอายัดไม้ในพื้นที่บริษัท ล็อควู้ด จำกัด จ.หนองคาย ปริมาตรไม้ 59.466 ลูกบาศก์เมตร และ ยึดอายัดไม้ในพื้นที่บริษัท เอส.ซี.เจริญทรัพย์ 789 จำกัด จ.หนองคาย ปริมาตรไม้ 216.240 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรไม้ 296.816 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าตลาด เมื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินประมาณ 300 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการขยายผลการสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้และค้าไม้มีค่าข้ามชาติ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างยั่งยืนต่อไป