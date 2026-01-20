อัยการติวเข้ม ถอดบทเรียนภัยไซเบอร์-น้ำหนักพยานหลักฐานของศาล

อัยการติวเข้ม ถอดบทเรียนภัยอาชญกรรมไซเบอร์-ฉ้อโกงฯ แนวทางดำเนินคดี เเละการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา
วันนี้ ( 20 ม.ค. 2569) ที่ห้องประชุม อยุธยา
ชั้น 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล สรุปบทเรียนและถอดบทเรียนการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน
การจัดประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และข้าราชการตำรวจ อันได้แก่ตำรวจไซเบอร์ ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาคต่างๆ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
โดยมีพล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ รองผู้บัญชาการ สพฐ. เป็นผู้ดำเนินรายการ และนำเสนอสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับรู้รับทราบ ถึงสถานการณ์ความรุนแรงของอาชญากรรม การฉ้อโกงออนไลน์ และความผิดเกี่ยวกับสแกมเมอร์
นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง นายสิทธิภัตร์ พรพิจิตรทรัพย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา ได้เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้แทนของสำนักงานอัยการสูงสุด
โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อการดำเนิน คดีในความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดมูลฐาน การรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบพยานในชั้นศาล การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาล ในคดีแพ่ง และคดีอาญา
นายเทพประทานพร ทองคลังและนายสิทธิภัตร์
พรพิจิตรทรัพย์ ในฐานะพนักงานอัยการผู้ซึ่งเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีดังกล่าว ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำสำนวนคดี และการประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่น ในอันที่จะยังประโยชน์ ต่อประชาชน ผู้เดือดร้อนจากการกระทำความผิด ในคดีฉ้อโกงออนไลน์
ทั้งนี้นายเทพประทานพรเเละ นายสิทธิภัตร์ เคยเป็นพนักงานอัยการสังกัดสำนักงานอัยการคดีพิเศษซึ่งเคยรับพิจารณามีคำสั่งสำนวนคดี เเละว่าความคดีสำคัญหลายๆคดีที่เป็นความผิดฐานฟอกเงินฯ เเละฉ้อโกงประชาชนที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นอัยการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้