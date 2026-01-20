'อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์'บัณฑิตรั้วราชภัฏสู่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแวดวงการศึกษา

19 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญที่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกภาคส่วนทั้ง ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง ต้องร่วมใจกันประกอบกิจกรรมเนื่องในวันพิราลัย ของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ที่ท่านเป็นบุคคลสำคัญมีคุณูปการต่อสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษา นามว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เนื่องจากท่านเป็นเจ้าของบ้านหรือจวนที่ใช้เป็นที่สถานที่จัดตั้งและดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
บุคลากร ทุกคนในสถาบัน ต่างให้ความเคารพ รักและเทิดทูน ท่านเป็นอย่างมาก ขนานนามว่า “เจ้าพ่อ” ประกอบกับท่านได้รับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นตราประจำตัวและยึดถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านมาโดยตลอด ทุกคน จึงเรียกตนเองว่า “ลูกสุริยะ” หรือ "ลูกพ่อช่วง บุนนาค" ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
"กร" อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตชั้นยอด จากหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถือเป็นศิษย์เก่าของเหล่าชาว "ลูกสุริยะ" ที่กลับมาสร้างคุณงามความดี รังสรรค์ประโยชน์ตอบแทนสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมาเขาเคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในกิจกรรมรำลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในวันพิราลัย 2569 นี้ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละเวลา และร่วมพัฒนากิจการของสมาคมให้เจริญก้าวหน้า เป็นการสมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ เหล่าชาว “ลูกสุริยะ” หรือ "ลูกพ่อช่วง บุนนาค" สืบไป
สำหรับความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด บริษัทผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมสมัยใหม่ ไปสู่การเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรควบคู่กับหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ เคยได้รับรางวัล โล่เกียรติคุณและเข็มนคราทรสีเงิน ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่กรุงเทพมหานคร และโล่เกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
นอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้มีส่วนสำคัญ ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ที่หลงผิดพาชีวิตก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้กลับตน สามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ผ่านบทบาทการเป็นผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร
จากลูกเกษตรกร มีภูมิลำเนา ในพื้นถิ่น ชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องใช้ความอุตสาหะบากบั่นเข้ามา เมืองหลวง เพื่อหาทางศึกษา อาศัยวัดเป็นที่พักพิง จนจบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การที่จะนำพาชีวิตให้ทะยานขึ้นสู่ความสำเร็จ ในขณะที่ครอบครัวมีภาระ มีปัจจัยน้อย ด้อยโอกาส ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป หากมีความตั้งใจมุ่งมั่นด้านการพัฒนา
อิศรากรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันพิราลัย 2569 สั้นๆ ว่า "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังนี้ถือเป็นบ้านแห่งความสำเร็จ เมื่อมีโอกาส ในฐานะ ลูกสุริยะ หรือ ลูกพ่อช่วง บุนนาค คนหนึ่ง ก็ไม่เคยลืมที่จะกลับมาแบ่งปัน มาแชร์ความสุข จากความสำเร็จ ให้ความรู้ และแนะนำประสบการณ์ ช่องทางดีๆ แก่น้องๆ นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ อยู่เสมอ"