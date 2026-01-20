นครบาลจัดอบรม เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ผบช.น.ย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลาง

MGR Online-ผบช.น.สั่งจัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ตำรวจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และกฎหมายเลือกตั้ง กำชับตำรวจต้องวางตัวเป็นกลาง ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
วันนี้ (20 ม.ค.) ที่ห้องประชุมบพิตรพิมุขมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง รอง ผบช.น.เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และกฎหมายเลือกตั้งในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบเรียบร้อย การจัดการเลือกตั้ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมี พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น. 5 รอง ผบก.น.1-9 บก.สปพ. บก.สส.บช.น. บก.อก.บช.น.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย และยึดหลักความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด บช.น.โดย พล.ต.ท.สยาม ได้สั่งการให้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ได้กำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไว้ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งอย่างจริงจัง
2. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้การเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. วางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และยึดถือหลักนิติธรรม.