รวบหนุ่มมาเลย์แก๊งคอลฯ ตุ๋นเหยื่อโอนเงินสูญ 1.5 ล้าน

ตำรวจชุดสืบ สน.เตาปูนบุกจับชายชาวมาเลเซียแก๊งคอลเซ็นเตอร์คาโรงแรม ย่านรามคำแหง หลอกผู้เสียหาย วัย 72 ปี โอนเงินสูญ 1.5 ล้านบาท
วันนี้ (20 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พล.ต.ต. เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.เด่นโดม ลาภานันต์ ผกก.สน.เตาปูน พ.ต.ท.อภิวัฒน์ อาจอินทร์ รอง ผกก.สส.สน.เตาปูน สั่งการให้ พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ เพชรสงค์ สว.สส.สน.เตาปูน พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ ชายชาวมาเลเซีย อายุ 28 ปี ฐานความผิดฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นตามหมายจับศาลอาญา ณ โรงแรมย่านรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียหาย อายุ 72 ปี ได้มาลงประจำวันแจ้งความว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.30 น. ตนได้ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก และตนได้ไปกดเงิน จำนวน 1,500,000 บาท และส่งมอบให้ผู้ก่อเหตุบริเวณลานจอดรถ คอนโดรีเจนท์ เฟส 27 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ต่อมาฝ่ายสืบสวนได้ติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนสืบทราบว่าคนมารับเงินจากผู้เสียหาย คือ ชายอายุ 28 ปี ชาวมาเลเซีย เมื่อได้รับเงินแล้ว จะได้นำเงินไปส่งต่อให้กับ ผู้ร่วมขวบการชาว มาเลเซียด้วยกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ขอศาลอนุมัติขอหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับได้พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง จึงเดินทางไปตรวจสอบ กระทั่งพบตัวและพาไปตรวจค้นห้องพักของโรงแรม
พบของกลางภายในห้อง คือ เงินสด 53,300 บาทไทย และเงินริงกิต มาเลเซีย 63 ริงกิต กระเป๋าสะพายหลัง สีดำ จำนวน 1 ใบ กระเป๋าเดินทาง สีดำขอบน้ำตาล จำนวน 1 ใบ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อEPSON จำนวน 1 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ซองกระดาษ สีน้ำตาล จำนวน 47 ซอง กระดาษ เอ4 จำนวน 1 ริม ถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 20 ใบ โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน สีแดง จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน สีน้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อHONOR สีฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
จากนั้นเต้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวน สน.เตาปูนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป