ศาลอาญากรุงเทพใต้จำคุกรวม 28 ปี"นุ่น-หวยทิพย์ "ฉ้อโกง-พ.ร.บ.คอมพิเตอร์ฯ หลอกชาวบ้านลงทุนอ้างมีโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมาก
วันที่ 19 ม.ค. 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจำคุก"นุ่นหวยทิพย์" 12 ปี ในคดีฉ้อโกงนาฬิกาหรูและพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งก่อนหน้านั้น ในวันที่24 ธันวาคม 2568 ได้ถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาโทษจำคุก 16 ปี ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
สำหรับเหตุการณ์กรณีฉ้อโกงโควต้าสลาก เกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 ถึง พฤศจิกายน 2567 โดยจำเลยที่ 1 (น.ส.กัณภาธิฌาณัศฐ์ หรือ นุ่น สงวนนามสกุล) พร้อมกับพวก ได้ร่วมกันแบ่งหน้าที่กันทำ ปลอมบัญชีแอปพลิเคชันไลน์ แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและนักการเมืองชื่อดัง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงผู้เสียหายว่า มีโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมาก
โดยได้ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อสลากหลากประเภท ทั้งแบบสลากหลุดจองและสลากคัดหมายเลข อ้างว่าจะเป็นผู้ดำเนินการนำไปขายให้เอง โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องไปขายเอง
ซึ่งในช่วงแรกมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อล่อใจ จนโจทก์หลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านบาท ต่อมาเมื่อตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบุคคลที่ถูกแอบอ้าง จึงพบว่าถูกหลอกลวง
ศาลพิเคราะห์แล้วว่าการที่.ส.กัณภาธิฌาณัศฐ์ จำเลยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงมีคำพิพากษา ฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 (ฉ้อโกงประชาชน) ซึ่งเป็นบทลงโทษหนักที่สุด ลงโทษจำคุกนุ่น รวม 8 กระทง กระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 16 ปี
และในคดีฉ้อโกงนาฬิกาฯ ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก 12 ปี
แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 8 ปี 72 เดือน (รวม 14 ปี )
ส่วนจำเลยที่ 2 ในคดีร่วมกันฉ้อโกงโควต้าสลาก คือนายเอกเจริญ หรือเก่ง ศาลให้แยกฟ้องเนื่องจากให้การปฏิเสธ
ด้าน น.ส.นลิน โรจนวัทธิกร ผู้ก่อตั้งเพจห้วยแถลง ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย กล่าวหลังฟังคำพิพากษา ว่า "ในที่สุดความยุติธรรมก็มีอยู่จริง ผู้เสียหายหลายคนเคยหลั่งน้ำตาด้วยความคับแค้นใจว่าทำไมในชั้นพนักงานสอบสวน คดีไม่คืบ หรืออัยการไม่สั่งฟ้อง แต่พอมีผู้เสียหายบางคนนำคดีไปฟ้องศาลเอง กลับชนะคดี ก่อนหน้านี้เคยร้องฯ บก.ปปป ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ผู้เสียหายแจ้งความในหลายจังหวัด ล่าสุดได้นำผู้เสียหาย 2 รายไปที่ ปปง. เพื่อติดตามเรื่องที่ส่งตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ปรากฏว่าเรื่องก็ยังไม่คืบหน้าเช่นกัน"