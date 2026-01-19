กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญประชาชนร่วมรำลึกวีรชน 42 นาย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2569 กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเคารพ สดุดี และรำลึกถึงวีรชนกองทัพไทยทั้ง 42 นาย ผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
สำหรับกำหนดการเปิดให้เข้าร่วมรำลึก แบ่งออกเป็นหลายช่วงเวลา ได้แก่ วันที่ 19–25 มกราคม 2569 และวันที่ 27–31 มกราคม 2569 เปิดให้เข้าร่วมตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ขณะที่วันที่ 26 มกราคม 2569 เปิดให้เข้าร่วมในช่วงเวลา 13.00–16.00 น.
ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจหลักของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยกองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงความกล้าหาญและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนกองทัพไทย