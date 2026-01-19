กมค.กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลาง-ห้ามเดินตามหลังนักการเมืองช่วงเลือกตั้ง

กมค.ออกประกาศ กำชับให้ตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางช่วงเลือกตั้ง ห้ามเดินตามหลังนักการเมือง
วันนี้ (19 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เผยแพร่บันทึกข้อสั่งการของสำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุข้อความ เรื่อง “การวางตัวเป็นกลางของตำรวจกับการเลือกตั้ง 2569” โดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับวางตัวเป็นกลาง เช่น รักษาความปลอดภัยผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง (ตามคำสั่ง ตร.38/2548) ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ทั้งนี้สิ่งที่ห้ามปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ คือ การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัคร, การให้ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมที่หน่วยงาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม, ห้ามทำตัวสนิทสนมหรือข่มขู่ฝั่งตรงข้าม, ห้ามทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลสนิทสนมนักการเมือง, ห้ามช่วยหาเสียงให้นักการเมือง, ห้ามข่มขู่ประชาชนให้สนับสนุนผู้สมัคร, ห้ามช่วยหาเสียงหรือติดตามนักการเมือง
นอกจากนี้ยังห้ามการกระทำการอื่น ๆ อีก อาทิ ช่วยติดป้ายหาเสียง, ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครหรือหัวคะแนน, ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง, ขึ้นพูดสนับสนุนบนเวทีทางการเมือง ,แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองในสถานที่ราชการ, ช่วยหาเสียงระหว่างรักษาความปลอดภัย และห้ามใช้หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัคร เป็นต้น