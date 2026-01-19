ดังไกลข้ามฟ้า! หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม พระเกจิดังสายมงคล เจิมรถมอเตอร์ไซค์ยันเครื่องบิน ศรัทธาล้นจากพื้นดินสู่เวหา

ในแวดวงพระเครื่องและความเชื่อร่วมสมัย “พิธีเจิมรถ” นับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีพระเกจิอาจารย์หลายรูป หลายวัด ที่ได้รับความนิยมจากสาธุชน หนึ่งในนั้นคือ หลวงพ่ออ๊อด พระครูโสภณภัทรเวทย์, ดร. เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสายไหม จังหวัดปทุมธานี พระเกจิผู้เป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางในฐานะ “พระเจิมรถอันดับต้นๆ ของประเทศ”
ชื่อเสียงของหลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม โด่งดังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากพิธีเจิมยานพาหนะหลากหลายประเภท ตั้งแต่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถบรรทุกสิบล้อ ไปจนถึงยานพาหนะขนาดใหญ่ระดับเครื่องบินพาณิชย์ เฮลิคอปเตอร์ และล่าสุดยังมีการนิมนต์ไปเจิมหัวรถจักรรถไฟ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ประชาชนมีต่อท่านอย่างไม่เสื่อมคลาย
ไม่เพียงเฉพาะยานพาหนะทั่วไปเท่านั้น รถยนต์หรูจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นลัมโบร์กินี เบนท์ลีย์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ หรือบีเอ็มดับเบิลยู ผู้ครอบครองต่างนิมนต์หลวงพ่ออ๊อด มาประกอบพิธีเจิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ความอุ่นใจ และความเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทาง
นอกจากการเจิมรถแล้ว ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่นิมนต์หลวงพ่ออ๊อด ไปประกอบพิธีเจิมบ้าน ที่อยู่อาศัย รวมถึงข้าวของเครื่องใช้สำคัญ โดยเชื่อว่าพิธีเจิมของท่านช่วยเสริมสิริมงคล เสริมขวัญกำลังใจ และสร้างพลังใจให้กับเจ้าของสถานที่หรือทรัพย์สินนั้น ๆ
ในสายตาของผู้ศรัทธา หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิลำดับต้น ๆ ด้านพิธีกรรมเกี่ยวกับยานพาหนะและที่อยู่อาศัย ด้วยวัตรปฏิบัติเรียบง่าย เมตตา และความตั้งใจประกอบพิธีด้วยจิตอธิษฐานอันบริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งตอบแทน นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชื่อของท่านถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในวงการ
ทั้งนี้ พิธีเจิมรถหรือเจิมสิ่งของต่าง ๆ ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล มิได้เป็นข้อบังคับหรือเครื่องรับประกันอุบัติเหตุ หากแต่เป็นพิธีกรรมที่ช่วยสร้างความสบายใจ เสริมกำลังใจ และเตือนสติให้ผู้ขับขี่มีความไม่ประมาท มีสติ และเคารพกฎจราจรควบคู่ไปด้วย
ท้ายที่สุดแล้ว “เจิมรถ เสริมมงคล” จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของพิธีกรรม หากแต่สะท้อนถึงศรัทธา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย ที่ผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน และชื่อของหลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของศรัทธาสายนี้อย่างเด่นชัดในยุคปัจจุบัน