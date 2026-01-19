"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" คุยเรื่องพักโทษ จ่อยื่นสิทธิหลังคุมขัง "ครบตามเกณฑ์-อายุเกิน 70 ปี" พ.ค.69

MGR Online - "โอ๊ค-เอม" ตัวแทนเข้าเยี่ยม "พ่อแม้ว" ฝากให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้ง ด้าน "ทนายวิญญัติ" แจงครอบครัวพร้อมใช้สิทธิขอพักโทษ พ.ค.นี้
วันนี้ (19 ม.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" , น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ และ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ "พงศ์" สามีของ น.ส.พินทองทา เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการทักทายกับกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 33 ภายหลังถูกคุมขังตั้งแต่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.05 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม น.ส.พินทองทา เปิดเผยว่า การพูดคุยกับคุณพ่อวันนี้เป็นไปด้วยดี คุณพ่อมีการปรับตัว เนื่องด้วยก็อยู่ด้านในมา 4 เดือนกว่าแล้ว ส่วนการพิจารณาพักโทษทั่วไป ตนได้คุยกับคุณพ่อในเรื่องนี้ คุณพ่อก็บอกเพียงว่า ขอให้เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง เนื่องด้วยคุณพ่ออายุเกิน 70 ปีแล้ว ท่านก็ควรได้สิทธิพิจารณาในส่วนนี้ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าช่วงนี้ใกล้ถึงการเลือกตั้งใหญ่ 2569 เข้ามาแล้วนั้น นายณัฐพงศ์ ระบุว่า คุณพ่อก็ยังคงให้กำลังใจผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
ด้าน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ กล่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อาจได้รับการพิจารณาพักโทษทั่วไปช่วงเดือน พ.ค.69 ว่า ตนเชื่อว่ากรอบระยะเวลาเป็นไปตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง เมื่อคำนวณแล้วการคุมขังนายทักษิณ ชินวัตร จะครบ 8 เดือน ในวันที่ 8 พ.ค.69 ถืออยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ คุมขังมาแล้ว 2 ใน 3 โดยกรมราชทัณฑ์จะต้องสำรวจผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์พักโทษ ซึ่งนายทักษิณก็อยู่ในจำนวนนั้น และเรือนจำฯ จะสอบถามผู้ต้องขังว่าอยากใช้สิทธิพักโทษหรือไม่ เพราะบางคนก็ไม่อยากใช้สิทธิพักโทษ
นายวิญญัติ เผยว่า ส่วนกรณี นายทักษิณ ครอบครัวมีความประสงค์ในการขอพักโทษและปล่อยตัวให้คุมประพฤติตามเงื่อนไข เช่น อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในความอุปการะของผู้อุปการะ อาทิ เป็นบ้านเรือนที่ใด ภูมิลำเนาที่ใด หากจะออกนอกพื้นที่ก็ต้องมีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ เป็นต้น หรืออาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งตนก็เชื่อว่าท่านควรได้รับสิทธิในเดือน พ.ค.นี้
นายวิญญัติ เผยอีกว่า ส่วนความคืบหน้าคดีมาตรา 112 หลังอัยการสูงสุดคนปัจจุบันมีคำสั่งยื่นอุทธรณ์นั้น นายทักษิณ เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดเพราะศาลยกฟ้องไปแล้ว แม้จะมีการอุทธรณ์โดยอัยการสูงสุดก็เป็นแค่กระบวนการอุทธรณ์ และนายทักษิณก็ไม่ต้องถูกอายัดตัวหรือไปยื่นขอประกันตัวอีกแล้ว ตนเชื่อว่ากระบวนการนี้เป็นหมายของศาล หรือหมายเขียว ดังนั้น ถ้าไม่มีหมายเขียวจากศาล จะอายัดตัวท่านด้วยเรื่องอะไร สรุปว่า ตนเห็นว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อการพักโทษ
"ส่วนมวลชนคนเสื้อแดงยังคงรอคอยการกลับมาของท่านทักษิณหลังทราบว่าจะได้พักโทษทั่วไปในเดือนพฤษภาคมนี้ เรื่องนี้ท่านทราบและท่านก็ดีใจ ก็เหมือนผู้ต้องขังทุกคนที่นั่งนับวันนับคืน แต่อย่างที่บอกว่ากำลังใจของท่านดี และยังมีกำลังใจจากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนที่เป็นห่วงเป็นใยท่าน ไม่ใช่เพียงคนเสื้อแดง แต่ยังรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้ติดตามข่าวสารของท่าน ก็เป็นกำลังใจสำคัญให้ท่านอย่างมาก ท่านก็อยู่ได้และปรับตัวได้ สุขภาพก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในหลายวันมานี้ ท่านก็รับทราบและได้ฝากแสดงความเสียใจมาด้วย" ทนายวิญญัติ ระบุ