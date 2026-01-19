รวบหนุ่มสาวค้ายานรก-น้ำหวานเมา ส่งลูกค้า กทม.-ปทุมฯ ยึดของกลางกว่า 12 ล้าน

ตร.บุกจับ 2 ผู้ต้องหาชาย-หญิงคาบ้านพักย่านคลองหลวง ลักลอบค้ายาเสพติดหลายชนิด-น้ำหวานเมา ส่งให้ลูกค้าพื้นที่ กทม.-ปทุมธานี ยึดของกลางรวมทรัพย์สินมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
วันนี้ (19 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. ดูแลงานยาเสพติด พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. พ.ต.ท.นราธิป คงเพ็ชร์ รอง ผกก.ดส. พ.ต.ต.วรพล สมประสงค์ สว.กก.ดส. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ดส.ร่วมจับกุม นายอนุสรณ์ (สงวนนามสกุล) หรือ ตั้ม อายุ 44 ปี และ น.ส.สรัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี พร้อมของกลาง MDMA 5.980 กิโลกรัม ยาอีหรือเอ็กซ์ตาซี่ 720 เม็ด ยาไอซ์ 101 กรัม คีตามีน 17.700 กิโลกรัม ยาไฟว์ ไฟว์ 19,105 เม็ด แฮปปี้วอเตอร์ 846 ซอง น้ำบลูหรือน้ำหวานเมา ขวดใหญ่ คละสี 46 ขวด น้ำบลูหรือน้ำหวานเมา ขวดเล็กคละสี 670 ขวด น้ำบลูหรือน้ำหวานเมา แบบซอง 4,482 ซอง อุปกรณ์ในการผลิตแฮปปี้วอเตอร์และน้ำบลู จำนวนหนึ่งอาวุธปืน ขนาด .380 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 5 นัด โทรศัพท์มือถือจำนวน 2 เครื่องรวมมูลค่าของกลาง ประมาณ 7,000,000 บาท
อีกทั้งตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ทำการตรวจยึด ประมาณ 5,500,000 บาท รวมมูลค่าของกลางและทรัพย์สินที่ทำการตรวจยึดทั้งสิ้น ประมาณ 12,500,000 บาท สามารถจับกุมบริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ของหมู่บ้านภายในซอยถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อเนื่องบ้านสามหลัง บริเวณต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 20.00 น.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับมีชายไทย ชื่อ “นายตั้ม” ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ให้แก่ลูกค้าทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจ.ปทุมธานี สืบสวนจนทราบว่ามีพฤติกรรมซุกซ่อนยาเสพติดไว้ที่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรังสิตคลองสาม ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ต่อมาวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจพบ นายอนุสรณ์ หรือตั้ม ยืนอยู่ที่หน้าบ้านดังกล่าว จึงแสดงตัวเข้าทำการตรจค้น ผลการตรวจค้นพบ คีตามีนของกลางอยู่ในกระเป๋ากลางเกงด้านหน้าข้างขวาของนายอนุสรณ์ สอบสวนรับว่าเป็นของตนเองและรับว่าภายในบ้านอีก 2 หลังยังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าทำการตรวจค้นบ้านทั้งสองหลัง พบ น.ส.สรัญญา และยาเสพติดหลายชนิด จากการตรวจค้นที่บ้านพักของนายอนุสรณ์ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านคลองสาม ปทุมธานี ยังพบอาวุธปืนไม่มีทะเบียน และเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน
จากการสอบถาม นายอนุสรณ์ให้การรับว่า ยาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเองจริง และตนเองผลิตแฮปปี้วอเทอร์และน้ำบลูเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไปจริง ส่วน น.ส.สรัญญญาให้การรับว่า ตนพักอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลัง ซึ่งเก็บซุกซ่อนยาเสพติดไว้ และตนเองรู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ โดยตนมีหน้าที่เก็บรักษายาเสพติดและเป็นคนผลิตแฮปปี้วอเทอร์และน้ำบลูตามคำสั่งของนายอนุสรณ์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาแก่นายอนุสรณ์ และ น.ส.สรัญญา ในข้อหาร่วมกัน ผลิตและจำหน่ายยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 1 (ยาอี MDMA แฮปปี้วอเตอร์ น้ำหวานเมา) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือของประชาชนทั่วไป และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเทศ 2 (คีตามีน ไฟว์ ไฟว์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน พร้อมแจ้งข้อหานายอนุสรณ์เพิ่มมีอาวุธปืน (ปืนเถื่อน) และเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำส่ง พงส. บช.ปส.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป