ป.รวบมือปืนพัทลุงเอี่ยวแก๊งฮั้วประมูล-ข่มขู่เจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจกองปราบบุกรวบมือปืนพัทลุงคาสวนปาล์ม ยึดอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก กระสุน 6 นัด พบเอี่ยวแก๊งฮั้วประมูล ข่มขู่ผู้รับเหมาคู่แข่ง-เจ้าหน้าที่รัฐ
วันนี้ ( 18 ม.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก. 6 บก.ป. และ พ.ต.ท.แดนรบ สมัยชูเกียรติ สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายนราธิปฯ อายุ 59 ปีพร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด.38 ไม่มีทะเบียน และเครื่องกระสุน จำนวน 6 นัดได้ภายในสวนปาล์มน้ำมัน บ้านเหมืองใหม่ หมู่ 3 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดพัทลุงเพิ่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น (นายก อบต.) และกำลังจะมีการเลือกตั้งระดับประเทศ (สส.) ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามกลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ จากการสืบสวนพบว่า นายนราธิป เป็นหนึ่งในบุคคลเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลจังหวัดพัทลุงออกหมายค้น และเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาแต่ไม่พบตัว ทราบว่านายนราธิป ไปตัดยางพาราในสวนยาง บ้านพังกิ่ง หมู่ 2 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปเพื่อเชิญตัวมาตรวจค้นบ้านเมื่อไปถึง ผู้ต้องหาเห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงรีบขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีทันที เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามก่อนสามารถควบคุมตัวไว้ได้ภายในสวนปาล์มดังกล่าว
สอบสวน นายนราธิป รับสารภาพว่า อาวุธปืนเพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณ 3 เดือนก่อน ในราคา 30,000 บาท จากวัยรุ่นในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยอ้างว่าเก็บไว้ใช้ป้องกันตัว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากจากการสืบสวนพบว่า นายนราธิป เป็นผู้ดูแลบัญชีเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างให้กับกลุ่มผู้รับเหมาในพื้นที่ และพบมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้รับเหมาคู่แข่ง เมื่อกลุ่มของตนไม่ได้รับงาน รวมถึงข่มขู่เจ้าหน้าที่รัฐให้ลงนามรับรองโครงการที่ไม่เป็นไปตามสเปกอีกด้วย จึงแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ และพกพาอาวุธปืนฯ” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป