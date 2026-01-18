รวบคาด่าน 3 หนุ่มเวียดนามซิ่งบีเอ็ม มีท่าทีพิรุธ ค้นรถเจอปืน-ยาเสพติด รอง ผบ.ตร.ย้ำด่านจราจร ด่านแรกของความปลอดภัย

รอง ผบ.ตร.ชมเชยตำรวจจราจร สน.วังทองหลาง ตั้งด่านพบ 3 หนุ่มเวียดนาม มีท่าทีพิรุธ ค้นรถบีเอ็ม เจออาวุธปืน–ยาเสพติดด่านจราจร ด่านแรกของความปลอดภัย สกัดภัยร้ายก่อนถึงประชาชน
วันนี้ (18 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศจร.ตร.) แสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จนสามารถสกัดกั้นอาวุธปืนและยาเสพติด ไม่ให้หลุดรอดไปก่อเหตุอาชญากรรมหรือสร้างอันตรายต่อประชาชนและสังคมโดยรวม
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 04.30 น. ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ถนนประชาอุทิศ มุ่งหน้าจากแยกเหม่งจ๋าย ได้เรียกรถยนต์ BMW ซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าเข้าตรวจสอบ พบผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 3 ราย เป็นชาวสัญชาติเวียดนาม และมีท่าทางมีพิรุธต้องสงสัย
จากการตรวจค้นภายในรถ พบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 มีกระสุน 6 นัดในรังเพลิง, อาวุธปืนขนาด .32 มีกระสุน 3 นัดในรังเพลิง, ไอซ์น้ำหนักประมาณ 9 กรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในคอนโซลกลางรถ, ยาบ้า 2 ถุง จำนวน 250 เม็ด และเคตามีนอีกหลายถุงอยู่ภายในกระเป๋าถือ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมอื่น
ด้าน พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะ รอง ผอศจร.ตร. กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของด่านตรวจจราจร ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เพียงตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือบังคับใช้กฎหมายจราจรเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ช่วยสกัดกั้นภัยร้ายก่อนจะเข้าสู่ชุมชน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
หากอาวุธปืนและยาเสพติดดังกล่าวหลุดรอดการตรวจสอบ อาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชุมชน หรือสร้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการตรวจพบและยึดได้ในครั้งนี้ ถือเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันภัยให้กับสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญ
ขณะที่ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. ระบุว่า ด่านตรวจจราจรอาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้สึกต้องเสียเวลาเล็กน้อย แต่ทุกการหยุดตรวจคือโอกาสในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน และครอบครัวของประชาชนเอง ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรทุกขั้นตอนยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ท้องถนนและชุมชนมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน