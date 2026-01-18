นบ.ยส.24 บูรณาการทหาร–ตำรวจ สกัดยาบ้า 1.8 แสนเม็ด รวบ 2 ผู้ต้องหาคาถนนชายแดนอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2569หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 2 (นบ.ยส.24) บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ และกองกำลังสุรนารี สามารถ จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 180,000 เม็ด ในพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 69 เวลาประมาณ 21.00 น. นบ.ยส.24 ภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ส่วนปราบปรามขยายผล ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ และ สภ.ชานุมาน เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับกองกำลังสุรนารี ส่วนสกัดกั้นตอนล่าง กองบังคับการควบคุมที่ 4 และหน่วยทหารในพื้นที่ หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางระหว่างบ้านโคกสะอาด–บ้านหินกอง หมู่ 4 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน โดยใช้รถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน สีขาว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้วางกำลังซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เป้าหมาย และตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยตรงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ขณะขับมาจากบ้านโคกสะอาดมุ่งหน้าไปทางบ้านหินกอง จึงติดตามและสามารถสกัดจับไว้ได้ ตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) บรรจุในกระสอบ จำนวน 180,000 เม็ด ภายในรถ
จากการปฏิบัติการดังกล่าว สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย ซึ่งเป็นเยาวชน พร้อมยึดของกลางเพิ่มเติม ได้แก่ รถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน สีขาว หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชานุมาน เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุมและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดต่อไป