วันหลงวันเด็ก “ค่ายมวย พ.หอมกลิ่น” จัดงานวันเด็กย้อนหลังยิ่งใหญ่ เด็กและเยาวชนร่วมงานมากกว่า 100 คน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 69 ที่ค่ายมวย พ.หอมกลิ่น ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นำโดย พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่, นางมาลี จั่นประดับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.บางแม่นาง, นายชัยพยับ หอมกลิ่น เจ้าของค่ายมวย พ.หอมกลิ่น ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เด็กไทยหัวใจรักชาติ ต้านภัยยาเสพติด” พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแม่นาง อาทิ นายวัชรชัย หอมกลิ่น (สท.ราม), นายเอกชัย สุขเกิด (สท.เอก), นางกมลพร สมพงษ์ (สท.เป้า) และ นายชาติ วรรณภาพร (สท.ชาติ) ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
สำหรับการจัดงานในปีนี้ “ค่ายมวย พ.หอมกลิ่น” พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ได้เตรียมของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน มากกว่า 100 ชิ้น อาทิ จักรยานกว่า 50 คัน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้าเด็ก รวมถึงทุนการศึกษา จำนวน 30 รางวัล โดยเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนเพื่อจับรางวัลพิเศษจากหางบัตร นอกจากนี้ยังมีอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดการจัดงาน
บรรยากาศตลอดทั้งงานเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคัก มีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ