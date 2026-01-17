ลากคอ 2 หนุ่มเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ ตุ๋นลงทุนโปรโมตเว็บปลอม เสียหายนับร้อยล้าน

ตำรวจทางหลวงรวบ 2 หนุ่มเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์อ้างเป็นทหารต่างชาติ ตีสนิทเหยื่อ ก่อนหลอกลงทุนโปรโมตเว็บปลอม พบมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาท
วันนี้ (17 ม.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.วิษณุ คำโนนม่วง ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ท.ณัติรุจน์ วัฒนะฉัตรรัตน์ สารวัตรใหญ่ ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. และ พ.ต.ต.สมโภชน์ บุญชะยา สารวัตร ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จับกุม นายวัชรพล อายุ 24 ปี และ นายธนกฤต อายุ 25 ปี ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” โดยจับกุมทั้งสองได้ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่า ถูกมิจฉาชีพตีสนิทผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ โดยใช้โพรไฟล์เป็นทหารต่างชาติ พูดคุยเชิงชู้สาวจนผู้เสียหายหลงเชื่อและตายใจ ก่อนหลอกชักชวนให้ร่วมทำงานหารายได้เสริมด้วยการโปรโมตสินค้าผ่านเว็บไซต์ปลอมที่ขบวนการสแกมเมอร์สร้างขึ้น โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง มีระบบสมาชิกหลายระดับ ยิ่งโอนเงินลงทุนมากก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาท ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินรวม 12 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 586,832 บาท
ต่อมาเมื่อผู้เสียหายขอถอนเงินกลับไม่สามารถดำเนินการได้ และถูกตัดการติดต่อ จึงรู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความ เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นขบวนการ Hybrid Scam หรือหลอกให้รักก่อนลวงลงทุน โดยใช้บัญชีม้าของนายวัชรพล เป็นช่องทางรับและโอนเงิน พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ก่อนติดตามจับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
ส่วน นายธนกฤต เป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากบัญชีธนาคารมีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ และเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงประชาชนในหลายพื้นที่ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ โดยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมมูลค่าสูงนับร้อยล้านบาท
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า พบประกาศรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากต้องการเงินมาใช้จ่ายจึงตัดสินใจรับจ้างเปิดบัญชีม้า แลกกับค่าตอบแทนเพียง 5,000 บาท โดยไม่คาดคิดว่าบัญชีของตนจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.สอท.3 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป