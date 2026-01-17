xs
ทำบุญใหญ่ โรงรถจักรบางซื่อ รฟท. นิมนต์พระเกจิดัง เมืองปทุม (หลวงพ่ออ๊อด) วัดสายไหม ทำบุญอุทิศเหยื่อเครนถล่มทับโบกี้รถไฟที่สี่คิ้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2569 ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ กทม. พระครูโสภณภัทรเวทย์, ดร. (หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสายไหม เดินทางประกอบพิธีทำบุญ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และสำนักงาน สร้างพลังใจให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัย

โอกาสเดียวกันนี้ ได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ โดยสารรถไฟทั้ง 32 คน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟที่อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แสดงออกถึงความเมตตาและความห่วงใยต่อผู้สูญเสีย ที่เกิดขึ้น

จากนั้น หลวงพ่ออ๊อดได้เมตตาเจิมหัวรถจักร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เสริมขวัญ เสริมกำลังใจ และความปลอดภัยในการเดินรถจักร อันเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจด้านการคมนาคม

ท้ายพิธีหลวงพ่ออ๊อด ได้แจกวัตถุมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ สร้างความอุ่นใจควบคู่ศรัทธา นำพาการทำงานให้เปี่ยมด้วยสติ ความมั่นคง ปลอดภัย และความเป็นมงคลสืบไป












