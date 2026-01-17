ป.ป.ส. ขยายผลพนักงานดับเพลิงเทศบาล จ.สุราษฎร์ธานี เอี่ยวคดียาเสพติด

MGR Online - เลขา ป.ป.ส. ลั่น! เดินหน้าขยายผลคดียาเสพติด พนักงานดับเพลิงเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี หลังประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386
วันนี้ (17 ม.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เร่งตรวจสอบและขยายผล กรณี พนักงานดับเพลิงของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดให้โทษประเภทไอซ์
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากประชาชนแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ต่อมาเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง และตร.สภ.ท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบพฤติการณ์การเสพยาเสพติดจริง และได้ส่งตัวพนักงานคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
เลขาธิการ ป.ป.ส. เน้นย้ำว่า การดำเนินการต้องไม่ยุติเพียงผู้เสพ แต่ต้องขยายผลไปยังแหล่งจำหน่าย ต้นตอ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด โปร่งใส และเป็นธรรม
"ในส่วนของการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ"
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยืนยันจะเดินหน้าขยายผลการสืบสวนอย่างถึงที่สุด ทั้งด้านการติดต่อสื่อสารและเส้นทางการเงิน เพื่อจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและตัดวงจรยาเสพติดออกจากชุมชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างแท้จริง