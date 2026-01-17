บช.น.แจงไล่ออก พงส.ทำคดีเอื้อประโยชน์จีนเทา ตั้ง คกก.สอบวินัยร้ายแรงอีก 4 นาย

บช.น.มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวน บก.น.4 ออกจากราชการ หลังพบทำคดีช่วยเหลือผู้ต้องหาจีนเทารายสำคัญ สั่งตั้ง คกก.สอบวินัยร้ายแรงอีก 4 นาย
วันนี้ (17 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ รองผบช.น. พร้อมชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนบก.น.4 ได้รับรายงายเบาะแสพบพนักงานสอบสวน บก.น.4 จำนวน 5 ราย มีพฤติกรรมร่วมกับพวก ทำคดีช่วยเหลือผู้ต้องหาจีนเทารายสำคัญ อาทิ ผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ให้ไม่ต้องถูกส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีน โดยเริ่มสืบสวนทำคดีตั้งแต่เดือนธ.ค.2567
จากการตรวจสอบชุดสืบสวนสอบสวนพบข้อมูลว่า ร่วมกันทำเป็นขบวนการและมีเจ้าหน้าที่ตม.มีส่วนร่วมด้วย วิธีการช่วยเหลือผู้ต้องหาจีนที่ถูกกักขังที่ตม. ไม่ให้ส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่อาจมีโทษถึงขั้นประหารนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งบุคคลชาวจีนเทาเป้าหมายให้พนักงานสอบสวน
จากนั้นอุปโลกน์ผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีชาวจีนเทาคนดังกล่าวที่ สน. ดำเนินการขอศาลอนุมัติออกหมายจับเพื่อขออายัดตัวผู้ต้องหาชาวจีนที่ตม. นำตัวมาสอบสวนที่สน. มีบางรายผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดี ข้อหาฉ้อโกง หรือคดีความผิดเกี่ยวกับทางเพศ
เจ้าของคดีนำผู้แจ้งความและชาวจีนเทามาสอบสวนด้วยกัน ก่อนใช้วิธีทำคดีสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา เนื่องจากผู้เสียหายยอมความประสงค์ดำเนินคดี หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวชาวจีนเทาไม่นำตัวไปส่งกลับที่ตม. เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาจีนเทาหลบหนีไป
จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่า พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องได้รับเงินหลักแสนบาท รับงานต่อจากหัวคิวอีกทอด หลังได้เงินจากจีนเทาตกหัวละหลักล้านบาท ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างขยายผลดำเนินคดีผู้ร่วมขบวนเบื้องต้น เบื้องต้นคาดว่าเกลือเป็นหนอนอาจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.เกี่ยวข้องร่วมด้วย ส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนระดับสว.-รองสว.สังกัดบช.น.ทั้ง 5 รายนั้น ชุดสืบสวนสอบสวนส่งสำนวนให้ ป.ป.ช.ไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นมีคำสั่งไล่ออกจากราชการไปแล้ว 1 นาย
นอกจากนี้มีรายงานว่า ชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลเอาผิดผู้ร่วมขบวนการที่มาแจ้งความเท็จดำเนินคดีจีนเทา เพื่อใช้เปิดทางให้ผู้ต้องหาหลบหนี รวมทั้ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เตรียมสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องระเบียบการเบิกตัวผู้ต้องหาที่ห้องควบคุมใหม่ ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
ด้านพล.ต.ต.พัลภล กล่าวว่า ส่วนสำนวนคดีขณะนี้ได้ส่งให้ ป.ป.ช.ไปหมดแล้ว พนักงานสอบสวนที่กระทำความผิดทั้ง 5 ราย บช.น.มีคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้ว 1 นาย อีก 4 นาย ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ทั้งนี้ ผบ.ตร.สั่งการให้ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป