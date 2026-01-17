ตร.บุกรวบหนุ่มจีน ลอบขายหัวพอตซอมบี้กลางกรุง

ตำรวจ สน.วังทองกลาง จับหนุ่มชาวจีนวัย 28 ปี คากน้าร้านสะดวกซื้อย่านลาดพร้าว ลักลอบขายหัวพอตซอมบี้
วันนี้ (17 ม.ค.) พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอกผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.สมชัย คงคานนท์ รอง ผกก.สส. สั่งการพ.ต.ท.อภิชาต อุ่นพงษ์ สว.สส.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.วังทองหลางจับกุม นายฉิน จื้อ อายุ 28 ปี สัญชาติจีน ได้ที่ลานจอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อลาดพร้าว 80 แยก 11 ต่อเนื่องบ้านเลขที่ 171 / 10 หมู่บ้านสินธานีซอยลาดพร้าว 80 แยก 21 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยของกลาง หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนผสมของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เอโท
มีเดท) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีแดง ลายการ์ตูน 100 ชิ้น และ สีแดงเลือดหมู ลายการ์ตูน มีอักษรภาษาอังกฤษใต้ลายการ์ตูน 50 ชิ้น รวมจำนวน 150 ชิ้น บรรจุอยู่ในกล่องพัสดุสีน้ำตาล วางอยู่บริเวณที่พักเท้ารถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ยามาฮ่า รุ่น ฟีโน่ สีดำ ทะเบียน 2 กบ 8859 ระยอง หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก พบอยู่บริเวณห้องนอน ชั้น 3 บ้านเลขที่ 171/10 หมู่บ้านสินธานี รวม 633 ชิ้น หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว 22 ตัว พบอยู่บริเวณห้องนอน ชั้น 3
เครื่องซีนถุง แบบมือกด 2 ตัว เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลขนาดเล็ก ยี่ห้อ Chigo 1 เครื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Yingheng 1 เครื่อง ถุงแฝดกันกระแทก สีชมพู ประมาณ 80 ซอง ถุงพลาสติกคละสี 14,000 ซอง กล่องพัสดุสีน้ำตาล 4 กล่อง และโทรศัพท์มือถือไอโฟน รุ่น 14 สีฟ้า
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เอโทมีเดท) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส่งตัวดำเนินคดีต่อไป